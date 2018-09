Concejala niega que Cucho la haya ayudado en su campaña electoral

“Niego categóricamente y si hay pruebas quiero que me lleven presa. Yo trabajé arduamente para mi campaña, inclusive muchos dirigentes me criticaban porque me pedían para el combustible y yo no tenía”, comentó a Telefuturo.

En la ocasión, manifestó que llegó a protagonizar un fuerte roce con el empresario debido a que no estaba de acuerdo con la relación que mantenía con su hija, Azucena Medina (23).

“Hace poco me enteré de algunas cosas y tuvimos una pelea fea en el negocio de mi hija. No estaba de acuerdo en que se involucre con un hombre casado”, relató.

Asimismo, reiteró que desconocía de los negocios turbios de Cucho.

Otazú, quien pertenece al movimiento liderado por el diputado Carlos Portillo, había dicho este lunes que el vínculo que sus hijos mantenían con el presunto narco era solo de amistad. Sin embargo, su hija reconoció, en conferencia de prensa, que había sido su pareja sentimental.

Entretanto, su otro hijo, Diego Medina, también se presentó ante la Justicia en la noche de este lunes. El joven está siendo investigado por un procedimiento policial realizado en la localidad de Nueva Londres, Departamento de Caaguazú, cuando trasportaba USD 190.000, aunque según él y el reporte policial el monto sería en realidad USD 19.000.

Para los investigadores, Medina sería el secretario y mano derecha de Cucho Cabaña. Al respecto, la concejala aseguró que no se interpondrá en el procedimiento que llevará a cabo la Fiscalía.

Operativo Berilo

La Fiscalía imputó el sábado al supuesto capo narco del este Reinaldo Javier Cucho Cabaña (33) y a otros 30 presuntos colaboradores. El Juzgado Penal de Garantías ordenó que todos guarden prisión preventiva.

Cucho Cabaña quedó preso en la Agrupación Especializada de la Policía; el resto de los hombres, en la penitenciaría Nacional de Tacumbú. Las dos mujeres fueron al Buen Pastor, una de ellas es la esposa del empresario.

La detención se produjo en el marco del operativo Berilo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.