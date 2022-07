El concejal Pablo Callizo, del Partido Patria Querida (PPQ), conversó este jueves con radio Monumental 1080 AM acerca del nuevo endeudamiento de USD 80 millones que aprobó la Junta Municipal de Asunción .

“Nos pareció un poco irresponsable aprobar la concesión sin tener datos específicos. Hay cosas que llaman la atención y encienden la alarma. Este pliego se terminó aprobando a las apuradas y me parece exagerado que sea por 20 años, sin que se tomen todas las medidas”, reprochó el edil capitalino.

La polémica concesión es por 20 años para la construcción de la planta de transferencia en Cateura y la disposición final de residuos por un valor de USD 170 millones, que deberá ser en otro sitio. Actualmente, se realiza en el relleno sanitario de El Farol, en Villa Hayes.

Callizo indicó que habían incluido algunas recomendaciones, pero que no se tuvo en cuenta.

"Existe un monopolio con el tema de las basuras, nosotros habíamos alertado algunos puntos y ayer nadie hizo caso", prosiguió y reclamó que hayan aprobado el proyecto sin tener especificado el diseño de la planta.

En ese sentido, dijo que en el análisis de viabilidad no hay ningún especialista que haya firmado o dado un respaldo al pliego, no existe una estimación de costo referencial, se establece un tope de G. 220.000 el costo por tonelada por la basura, pero no hay estudio específico.

Tampoco no figura dictamen de precio de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y tampoco un informe de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad.

Callizo también dijo que no aparecen comunicaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), antes de pasar por la Junta.

El concejal señaló que solo encontraron el nombre de Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete.

“Son varias cosas que nos llaman la atención. Es un proyecto bastante ambicioso y no se tienen mayores detalles de lo que significa”, criticó.

El préstamo fue aprobado el miércoles sobre tablas y a las apuradas, sin un dictamen por parte de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal.