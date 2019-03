Concejal asegura que hay anarquía en extracción de oro de Paso Yobái

El edil departamental Carlos Caballero dejó entrever que hasta ahora los organismos del Estado no han hecho su trabajo en forma, por lo que se encuentra preocupado por la situación de supuesto manejo irregular de la minería en Paso Yobái.

En contacto con Última Hora, Caballero denunció que en la zona de extracción de oro se inician los cauces hídricos, de los cuales los pobladores del cuarto departamento se abastecen.

"Sabemos que toda explotación va contra la naturaleza y, además, en este tipo de actividades se están utilizando sustancias químicas que son perjudiciales para la salud", refirió el edil.

Asimismo, aseguró que ni la Comuna local, administrada por Ronald Vázquez, del Partido Colorado, ni la Gobernación de Guairá, al mando de Juan Carlos Vera Báez, también del mismo partido, carecen de capacidad para controlar la situación, por lo que indicó que desde la Junta Departamental generarán acciones políticas para dar soluciones administrativas a esta cuestión.

Así también, mencionó que existen muchos interesados en la minería y que incluso algunas autoridades satisfacen sus necesidades económicas, aprovechándose de la situación de las familias humildes y las organizaciones ciudadanas débiles.

"Las necesidades de la gente pobre van en aumento y eso hace que trabajen de manera artesanal", refirió.

A su vez, dijo que posee denuncias sobre la utilización de mercurio y cianuro en la explotación minera. "En estos momentos hay una anarquía y una absoluta ausencia de los organismos de control respecto al trabajo minero", remarcó el edil.

De la misma manera, mencionó que no se valora la soberanía energética, de tierras y recursos naturales, que por ley corresponden al manejo del Estado y que, en cuanto a los porcentajes, no se ve en la realidad económica.

"Tenemos un hospital de la zona en pésimo estado, donde no hay médicos. La Unidad de Salud Familiar no cuenta con médicos, los caminos son intransitables. Se habla de mucha extracción con un control nulo, el Estado no percibe lo que le corresponde y todo se hace de manera irregular", afirmó Caballero.

El edil también sostuvo que se necesita generar organismos de control ambiental y administrativo, ya que las irregularidades en las canteras de Paso Yobái están en aumento y los actores políticos son los que se empoderan de la realidad en la zona para quitar provecho.

Caballero contó que en la Junta Departamental posee colegas que son del distrito y que saben de la situación delicada que se atraviesa.

Finalmente, pidió una urgente intervención del Estado, debido a que asegura que en las canteras hay niños trabajando en la explotación de oro. "Queda un gran daño ambiental y falta de desarrollo social. Hay un deterioro de la calidad de vida y algunos manifestaron un aumento de la tumoral en la zona", aseveró.