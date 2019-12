Eduardo Felippo, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene muy claro hacia dónde apuntará a la hora de desembolsar fondos para investigación científica: tendrán prioridad los temas y trabajos que respondan al Plan Nacional de Desarrollo 2030. “Se tendrá una nueva evaluación que pretendemos hacerla con los propios investigadores paraguayos, ya no de los extranjeros, para no perder tanto tiempo en donde vamos a sacar los proyectos que tengan mayor pertinencia y mayor posibilidad de éxito”, afirmó.

Desde su condición de resistido por la comunidad científica, Felippo admite que ese enfoque “preocupa a los que están en las ciencias básicas”.

“Pero hay que tener en cuenta que hay un plan 2030 que es del país y que tenemos que ir mirando. Dentro de ese plan nacional, donde están todas las instituciones, hay prioridades para llevar adelante los proyectos”, sostiene.

Asegura que no van a “descalificar” los trabajos, pero lo que harán es clasificar: “Este (proyecto) está bien con el 2030 y este también, adentro. Después a lo mejor quedan algunos que, si hay plata, se les da a todos; pero si no, quedarán para el próximo año”, anuncia sobre la mecánica que implementará durante su gestión al frente del Conacyt.

“No vamos a analizar el proyecto en sí, porque no tenemos capacidad y no corresponde tampoco. Lo que vamos a utilizar es la clasificación de los pares extranjeros”, apunta al señalar que pretende “reunir a todos los investigadores” paraguayos.

Esta tarde tendrá su cita con jóvenes investigadores que se oponen a su nombramiento.

ERRADO. El Dr. Antonio Cubilla cuenta que en toda su trayectoria en el Conacyt, en representación de la Sociedad Científica del Paraguay, se opuso a que se tengan que “priorizar” los proyectos.

“Siempre he criticado la priorización de las áreas y de los temas. Eso es violatorio de las libertades de investigación y puede impedir grandes descubrimientos en áreas que no están pensadas, interpone.

Cuestiona que se aduce la pobreza en el país como argumento de que se debe elegir “porque hay poco dinero”.

“Creo que eso es un error, lo que se debe priorizar es la excelencia de los trabajos científicos. Ahí tiene que estar la priorización. Entonces, en vez de decir: ciencias sociales afuera o biología molecular, afuera o esto es muy esotérico. No, vamos a elegir los diez mejores trabajos de estos 100”, pone como ejemplo.

Para el Dr. Jorge Rolón Luna, el titular del Conacyt pretende establecer una diferencia entre “ciencias útiles e inútiles”, según sus propios criterios.

“Una cosa es que se agarre de ese plan 2030, lo cual no me parece malo, pero otra es que vea a la ciencia como algo que tiene que enfocarse al desarrollo económico”, tira.

“Es más, Felippo dijo que aquello que no sea tangible, algo que no se pueda tocar, no va a ser financiado. O sea, acá en física cuántica vamos a seguir con un rezago científico y tecnológico por siglos con ese criterio”, aventura.