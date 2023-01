Con tecnología logran 60 mil kilos de mandioca por ha.

Los estudiantes de Agronomía y Veterinaria de una universidad privada, que realizaron una investigación con relación a la producción de mandioca –actualmente en crisis en el campo– lograron obtener una producción de 60.000 kilos por hectárea. Esta cifra es superior con relación a los 8.000 kilos por hectárea que consiguieron los vecinos del campo experimental.

Uno de los factores de la mala producción de mandioca en el campo es la sequía que se registró en la región el año pasado, lo que en consecuencia, por el desequilibrio, permitió la proliferación de insectos muy dañinos para la producción, señaló el ingeniero Rubén Sanabria, decano de la facultad privada.

“La mandioca igual produce con la sequía. Por la experiencia en el campo diagnosticamos que la presencia de esas plagas en los cultivos están perjudicando la producción. Se consiguen mandiocas, pero de muy mala calidad, se pudren en el suelo o se vuelven fibrosas, y al hervir no se ablandan”, explicó.

INVESTIGACIÓN. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica y Veterinaria del último año de la Uninter resolvieron tratar la mandioca, para ver los resultados con relación a los problemas que están afectando al campo y obtuvieron un óptimo resultado, relató el ingeniero.

Se aplica tecnología que ya es utilizada en el campo en la actualidad, en otros cultivos, dijo.

“Ese conocimiento si llega al pequeño productor, fácilmente puede obtener 20.000 kilos por hectárea, que si vende a G. 3.000 por kilo en su finca, puede llegar a obtener una ganancia de más de G. 30 millones por hectárea, teniendo en cuenta una inversión de aproximadamente G. 20 millones en el primer año y luego se continúa con el plantío directo”, afirmó.

Los estudiantes de Agronomía y Veterinaria involucrados en la investigación lograron en el primer año producir 40.000 kilos por hectárea, que en el segundo año de producción alcanzó los 60.000 kilos, mientras que algunas fincas observadas de pequeños agricultores llegaron solamente a 8.000 kilos por hectárea, según el profesional.

La última cosecha fue de noviembre del 2022 de plantas de 13 meses. La mandioca, además de ser utilizada para la alimentación humana, también se aprovecha como ración de animales, de raíz y las hojas que son utilizadas para la producción de raciones para animales por ser nutritiva.

TECNOLOGÍA. “Se parte de un análisis de suelo, descompactación, escalado, siembra de abono verde, fertilización, desinfección de las semillas, plantío directo, control de plagas y enfermedades”, resumió. La descompactación del suelo es importante, para que la raíz pueda seguir desarrollándose, indicó.

Las plagas que atacan los cultivos son la mosca blanca y la cigarrita, que son insectos muy pequeños que chupan la savia y pueden incluso transmitir enfermedades que también están afectando a los árboles frutales como el mango, el níspero y el aguacate, lo que hace que las frutas no se desarrollen o se sequen, dijo el ingeniero.

“El problema con la mandioca se va a agudizar si no se aplica la tecnología. El precio puede subir hasta 10.000l guaraníes el kilo, porque no va a haber producción suficiente. Todo esto puede pasar porque no hay información suficiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería para el pequeño productor”.