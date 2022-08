Con objeciones, los docentes firmaron acuerdo por reajuste

No estuvieron conformes los representantes de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP- uténtica) y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

La rúbrica del documento prevé el reajuste salarial del 16% en dos etapas, con lo que culminaría el proyecto de salario básico profesional para los educadores. El proyecto de salario básico del educador se inició en el 2017 y debió cerrarse en el 2021.

“Nosotros no firmamos, estamos de acuerdo con el reajuste del 16%, pero no firmaremos un documento donde además Hacienda dice que se compromete al aumento, no nos asegura nada”, sostuvo Gabriel Espínola, secretario general de la OTEP-Auténtica.

Expresó que con respecto al pago del escalafón, que se adeuda desde hace unos cinco años, lo que ofrece Hacienda es insuficiente, alcanzando apenas G. 18.000 millones, cuando lo que se necesita para cubrir alcanzaría G. 2.300 millones mensuales para el 2023.

“No se prevé la recuperación de la gratuidad, nos adeudan G. 150.000 millones en este concepto”, criticó Miguel Marecos, titular del Sinadi.

Con clases. Pese a las objeciones, el ministro de Educación, Nicolás Zárate, calificó el acuerdo de histórico y declaró que no habrá suspensión de clases tras lo firmado. Sindicatos de mayor presencia como la FEP y la UNE sí están representados en el documento.

El primer reajuste se dará en marzo con un 8% y un segundo del 8% para julio, en el caso de los maestros de aula. Los catedráticos tendrán incremento del 8%.



3.632.977

guaraníes por turno cobrarán maestros de grado desde julio del 2023. G. 34.000 por cátedra, los demás.