Con mechones donados crean pelucas y dan alegría a mujeres con cáncer

A los 39 años le diagnosticaron cáncer de mamas a Claudia González. Las palpaciones de los senos no revelaron ningún nódulo. El cáncer se presentó con el fruncimiento de la piel, otro de los síntomas de la enfermedad oncológica. El tratamiento médico duró dos años y seis meses.

El cáncer no duele, dice Claudia, pero cuando se empieza a caer el cabello a causa de la quimioterapia, es ahí cuando una mujer se da cuenta de la gravedad de la afección oncológica, revela. El pelo es lo más importante para una mujer. No solo es un adorno, forma parte de su autoestima.

“Nosotras no nos sentimos enfermas hasta que llega la quimioterapia y se te cae el pelo. Es nuestra identidad. Una peluca ayuda a estar bien emocionalmente, si no estás bien el tratamiento no funciona”, expresa.

Claudia González anduvo pelada, no necesito usar peluca, pero apenas le creció el cabello dos centímetros se colocó alargues, para presumir nuevamente de la cabellera. Es peluquera y sabe la importancia del cabello para las mujeres. Hoy, ella se define como una sobreviviente del cáncer de mamas.

CAMPAÑA DE DONACIÓN. Las pelucas de colores castaño, rubio, con claritos lucen con rulos y lacios bajos las luces de color rosado. Un total de 12 pelucas se exhiben tras culminar con éxito la campaña Un día para vivir, organizada por la Asociación de Mujeres de Apoyo Contra el Cáncer de Mama (Amacma) y la Corte Suprema de Justicia en octubre 2017, que consistió en la donación voluntaria de cabellos por parte de funcionarias.

Los cabellos postizos suman más, mediante el acto altruista de otras mujeres que donaron su cabellera. La campaña se repetirá este año en octubre. Los postizos se entregarán en calidad de préstamo, estimó Ileana Canillas, de Amacma.

Las mujeres beneficiadas podrán lucir un nuevo look mediante al acto generoso.

La organización aún está estudiando la elección de las beneficiarias. Una vez que la paciente se recupere, lo entregará a Amacma, se hará el mantenimiento y será ofrecido a otra mujer.

Campaña. Lira Giménez, presidenta de Amacma, anunció que volverán a impulsar una campaña en el mes de octubre para recolectar más cabello y confeccionar más pelucas, de esta manera aumentará la cantidad de beneficiadas.

Por primera vez, Amacma impulsó la iniciativa para poder beneficiar a las mujeres y realzar su autoestima. Las pelucas fueron confeccionadas por un artesano de Luque. La organización pagó los altos costos de la confección de cada cabello postizo.

Cuatro a cinco donantes de pelo se requieren para hacer una sola peluca. Teñido, rubio, negro, no importa el color, lo importante es donar un mechón de pelo de 25 a 30 centímetros para regalar alegría a las mujeres con cáncer.