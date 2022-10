Con la fuerza del corazón

Yenifer Servín, medalla de plata en karate femenino, en charla con FALG (1080 AM), expuso: "Feliz por la medalla que conseguí, superamos varios combates con esta lesión. Ahora estoy en el sanatorio internada para cuidar todos los detalles del golpe".

La marcialista, que recibió un duro golpe en el ojo izquierdo, no abandonó la justa, arribando hasta la final, a lo que refirió: "Después del segundo combate ya no me querían dejar seguir. Se me abrió mi tercer ojo en cada combate, mi visión no era buena y con mi sexto sentido logré todo. Feliz porque vino Tiríka a visitarme", puntualizó además la marcialista, que agregó: "Por el momento veo doble, pero estoy internada para corregir eso y luego ya a prepararme de lleno para los Panamericanos".