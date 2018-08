Nelson Haedo Valdez, delantero de Cerro, en comunicación con Monumental 1080 AM, no ocultó su entusiasmo por haber sido titular contra General Díaz y anuncia que dejarán todo contra Palmeiras, el jueves, a las 20.45, en la revancha por octavos de final de Libertadores, en São Paulo. “Dimos un gran paso ganando el partido contra General Díaz, con un nuevo cuerpo técnico; empezar así siempre es bueno. Ahora sabemos que será difícil (deben remontar el 0-2 de local), pero estamos con la fe puesta en ganar; no debemos perder la esperanza de clasificar hasta el último minuto”, expresó.