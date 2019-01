Con grúas obsoletas, sin radio y un plantel escaso está PMT en Asunción

La inspectora principal Silvia Araújo, secretaria administrativa de esta fuerza de operaciones de la Comuna capitalina, explicó que el control que realizan a diario lo hacen al límite debido a numerosas carencias.

Mencionó que la mayoría de las unidades de la PMT tienen una sola grúa para cubrir un extenso territorio y en el caso de las bases 3, 4 y 10 hay máquinas que datan de 1994 y que están todavía en el inventario patrimonial.

“Son camionetas Ford F-4000, que la mayoría de las veces tenés que empujar para hacerle arrancar o que tienen inconvenientes en su parte hidráulica. También hay bases donde están las que se descomponen y se deben enviar dos o tres días al taller y con eso la zona queda sin cobertura o van de apoyo grúas que tenemos aquí en el Cuartel de Campo Grande”, insistió.

Precisamente en la Base 10, en Fernando de la Mora y Defensores del Chaco, un móvil de esta antigüedad está tirado desde hace un mes, al igual que una motocicleta (ya inservible) y según testimonio de los mismos efectivos, ellos se encargan de hacer “malabarismos” para que funcione.

A todo esto se sumó que desde la década de los 90 están sin equipos de comunicación (radios), lo que les obliga a utilizar celulares corporativos, cuyo funcionamiento es costeado por los mismos agentes.

“La antena se cayó y ya no se pagó la frecuencia a Conatel. Y el uso de celulares no es recomendable porque cómo le puedo sancionar o llamar la atención al agente que está chateando. No le podemos exigir el tema de la comunicación porque la institución no les facilita este elemento tan indispensable”, lamentó.

Agregó que sufren además el robo de entre 3 y 4 cepos o inmovilizadores por semana, lo que representa un perjuicio para la institución.

PERSONAL. En otro momento, la inspectora principal Silvia Araújo indicó que actualmente la PMT cuenta con un plantel de 338 efectivos, entre operativos y administrativos.

Dijo que ya en tiempos del Gobierno municipal de la intendente Evanhy de Gallegos se informaba que la cifra ideal de efectivos era de 700 para cubrir todas las necesidades de una ciudad cada vez más caótica. “Tenemos remuneraciones extraordinarias, que se dan de manera muy peleada. Pero en estas condiciones no se puede exigir a un agente que sale a las 19.00 ir hasta más tarde cuando debe entrar de nuevo a las 6.00”, explicó.

Recordó que tienen 100 uniformados de vacaciones y al menos 10 ausentes con permiso o con reposo.

Los agentes deben comprar sus propios uniformes, donde una camisa sale G. 180.000 al igual que una bota y un pantalón G. 120.000.

338 agentes, entre operativos y administrativos, tiene hoy día la PMT para controlar el caótico tráfico asunceno.

700 uniformados es el número ideal que precisa esta fuerza municipal para realizar una tarea efectiva en la ciudad.

Se nos critica mucho, pero la cosa pasa porque la PMT crezca en cantidad de personal y en equipos modernos. Silvia Araújo, inspector principal PMT.