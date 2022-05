Con el “rebusque” comedores sociales resisten en Argentina

Argentina tiene desde hace años uno de los mayores índices de inflación del mundo, con 50% en 2021. Pero en 2022 se disparó aún más.

"No puedo dejar de cocinar ni un día, si no los chicos me vienen a tocar la puerta, a reclamar su plato", añade Elena González. Más de cuatro millones de personas dependen de subsidios estatales para comer.

Y aunque el país cuenta con una aceitada red de asistencia, la lucha contra los altos precios es ardua. AFP