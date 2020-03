Con el Covid-19 todo es impredecible

El ex adiestrador solense y actual asistente del DT de Bolivia, Pablo Escobar, en comunicación con Fútbol a lo Grande, manifestó su preocupación a la rápida propagación del virus que aqueja en este momento al país vecino. “Ahora me encuentro en Santa Cruz (Bolivia) trabajando para la selección, mientras que mi familia está en La Paz. Realmente es muy preocupante toda esta situación, mucha tensión, lo ideal es no salir mucho por la calle”. Con respecto a la decisión de la Conmebol de posponer el combo de Eliminatorias a setiembre expuso: “Creo que dar hoy una fecha o algún mes es muy impredecible. Podría mañana cambiar el panorama y se vuelve a cambiar todo. Así también lo manifestó el presidente de la Federación Boliviana”, comentó.