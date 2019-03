Con chicanas, Zacarías Irún busca anular imputación y trabar causa

Argumentó que el Ministerio Público lo incriminó con base en las declaraciones de personas que también se encuentran procesadas en dicha causa. Esto, de modo a trabar el proceso penal; sin embargo, aún no se dio curso teniendo en cuenta que la jueza Teresita Cazal se inhibió del caso alegando amistad con el abogado del legislador cartista.

La causa nuevamente se sorteó y quedó en manos de la magistrada Cinthia Garcete, aunque la misma hoy deberá decidir si admite el caso o si impugna la inhibición de su colega.

Tras su imputación, Zacarías Irún designó a Fernández como abogado defensor, quien el martes a última hora presentó poder ante el juzgado. El profesional del Derecho es asistente de cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la magistrada Cazal, quien por tal motivo tuvo que apartarse.

Se trata del expediente iniciado sobre la base de adjudicaciones de publicidad y propaganda a la firma Frontera Producciones entre los años 2014 y 2018, en la que han sido creadas empresas publicitarias que fueron subcontratadas para causar daño patrimonial a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Además, también se encuentran procesados la ex intendenta Sandra María McLeod de Zacarías, esposa del senador esteño; el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín, y David Christian Espínola Osorio, ex director de Finanzas, como cómplices.

La lista de autores encabeza el periodista Carlos Darío Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones; lo siguen Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de Prensa de la Municipalidad; su esposa Olga Beatriz Rojas Espínola, y sus cuñados Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola y Lucía Rojas Espínola.

Sanabria Notario ahora aparece como el delator del esquema y señaló, a través de algunos medios de comunicación, que el que manejaba la Municipalidad de Ciudad del Este era Zacarías Irún, aunque la intendenta era su esposa.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva de Zacarías Irún sobre la base de supuestos amedrentamientos a los coimputados y la posibilidad de obstruir la investigación penal iniciada en su contra.

DESAFUERO. No obstante, el juzgado deberá solicitar su desafuero ante la Cámara de Senadores primeramente, para posteriormente realizar la imposición de medidas.

Coincidentemente, se había filtrado un audio en el que el hombre fuerte de Ciudad del Este señala al ex jefe de prensa de la Municipalidad que buscará dilatar lo máximo el proceso penal, incluso hasta que termine el mandato del actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez.