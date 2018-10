Con cada lluvia, los reos de la cárcel Tacumbú duermen en el agua

pasilleros2.JPG Todos aglutinados, así viven los reclusos debajo del tinglado. Gentileza.

En las imágenes se observa a los denominados como pasilleros debajo del tinglado, en una cancha, donde viven y duermen inundados cada vez que llueve. Las fotos fueron tomadas este miércoles.

Los reclusos están acostados en el piso; algunos, tapados con frazadas; otros, descalzos; incluso, muchos sin siquiera un abrigo caliente.

pasilleros3.JPG Los cajones de madera son utilizados como camas por los reos. Gentileza.

Algunos reos improvisaron una cama con cajones de madera para evitar que el agua moje sus humildes colchones, otros colocaron sus colchones en el piso para tratar de atajar las aguas, también se ve a un grupo de reclusos cocinando en medio del agua y la humedad, con sus utensilios en el suelo.

pasilleros4.jpg Los reclusos cocinan de esta manera sus alimentos diarios. Gentileza.

Hay más de 500 personas en el lugar

El director general de Establecimientos Penitenciarios, Víctor Servián, dijo que en ese lugar, bajo el tinglado, está una cancha utilizada por más de 500 personas que cumplen con su prisión preventiva tras las rejas de Tacumbú.

"Lo que pasa es que cada vez que hay lluvia ingresa agua en el lugar, como en todas las casas de las personas, cualquier casa de Asunción está sujeta a que entre agua con la lluvia", comentó Servián a Última Hora.

Sin embargo, negó que en la cancha entre tanta agua y dijo que la zona del penal que sí se inunda es el sector en donde se echaron los pabellones y escombros, tras un incendio registrado años atrás.

Consultado sobre por qué esas personas permanecen en ese lugar y no ocupan algún pabellón, dijo: "Me voy cada un mes a Caacupé a rezarle a la Virgen para que acepten ir a los pabellones y ellos no quieren ingresar ahí. Ya fueron muchas administraciones las que intentaron lo mismo y no accedieron".

Infraestructura de cárceles, en emergencia

El 25 de setiembre pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, declaró en situación de emergencia la infraestructura física de todos los establecimientos penitenciarios del país.

Mario Abdo autorizó al Ministerio de Justicia a gestionar los recursos para llevar adelante los trabajos de infraestructura para la atención de las necesidades emergentes.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, el senador Gilberto "Tony" Apuril, del partido Hagamos, había anunciado que estudiará a fondo la situación del sistema penitenciario, tras recibir un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Según el MNP, el 79% de las personas privadas de libertad no tiene condena; para el legislador, esto lleva a malas condiciones de vida, hacinamiento e ineficiencia del sistema penal.