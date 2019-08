Sostuvo que sería conveniente que en el Congreso Nacional se apruebe el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020 a libro cerrado, es decir, que se de vía libre al plan de gastos propuesto por los técnicos del Ministerio de Hacienda.

“No conozco en particular este acuerdo político, pero hay que buscarle un contenido, por ejemplo, en el presupuesto para el 2020. Sabemos que este año no es bueno y si no tomamos las decisiones correctas, el próximo año tampoco podría ser bueno”, expresó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El ex secretario de Estado argumentó que en el debate del plan de gastos siempre se discuten dos mundos, por un lado el de los números irreales y por el otro, los números reales, a los que debe hacer frente el Ministerio de Hacienda para cubrir las necesidades del Estado.

En cuanto al PGN 2020, Hacienda informó que la primera versión consolidada asciende a los G. 86 billones (USD 14.300 millones), lo que representa un aumento del 7,5% con respecto al plan vigente del 2019. También se propone un déficit presupuestario del 1,5% del PIB, en coincidencia con el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El plan de gastos para el próximo año debe ser presentado al Congreso antes del 1 de setiembre, por lo que Hacienda tiene una semana más de plazo para cerrar los números oficiales.

Tomar medidas a corto plazo

Por otra parte, Peña también sugirió que ante la retracción económica de este segundo semestre del año, el Gobierno tome medidas a corto plazo que puedan motivar a algunos sectores.

“Hay que revisar aquellos productos que tienen influencia, por ejemplo en Petropar, donde se podría ver su margen y su situación. Este es un mercado no muy competitivo y su oferta y demanda marcan el precio y se podría ver que haya un mayor beneficio en un sector amplio de la sociedad”, señaló.

Finalmente, mencionó que también se deben reunir esfuerzos para tomar medidas que incentiven al sector privado a fin de paliar la crítica situación económica.