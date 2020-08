Con 19 fallecidos, el coronavirus se cobró la vida de 127 personas

Otro récord más. La cantidad de contagios y fallecimientos en el país sigue su rumbo ascendente y sumando cada vez más números.

El informe diario del Ministerio de Salud Pública dio a conocer ayer 19 fallecimientos más. Alto Paraná registró la mayor cantidad, con 13 decesos, seguido de Central con 4. Los dos últimos corresponden a Asunción y San Pedro. La cartera sanitaria reportó que luego de procesarse 2.078 muestras, se confirmaron 359 nuevos contagios. Dos de ellos corresponden al exterior y el resto a la circulación comunitaria. El número de hospitalizaciones también tuvo un incremento, con respecto a la jornada anterior. Hasta el momento son 131 pacientes en los centros asistenciales. También se sumaron más personas a la Terapia intensiva, siendo 40 en total. El número de recuperados trepó a 5.841 al sumarse 184 personas que vencieron al Covid. Por otro lado, el Poder Ejecutivo dio a conocer dos decretos ayer, con respecto a las cuarentenas. Uno de ellos, anuncia la extensión de la fase 4 en todo el país, salvo para Asunción y Central, que se encuentran en fase 3. El otro decreto alarga la cuarentena híbrida de Alto Paraná hasta el próximo 23 de agosto. Síntomas La fiebre no siempre aparece en tre los síntomas del coronavirus, según informó la Dirección General de Vigilancia de la Salud. “Si aparece, es leve, no muy alta”, detalla el director de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera. Agregó que en ocasiones, los síntomas vinculados con el virus pandémico van acompañados de diarrea. El cansancio y el dolor muscular son otros signos que se observan entre los infectados por la enfermedad aparecida en China en noviembre del año pasado. Reveló que en la fase final de la afección suelen verificarse lesiones en piel. secuelas en niños El referente de Salud Pública habló también de las complicaciones pos Covid que aparecen en niños, luego de tres a cuatro semanas de haber contraído la enfermedad. Cita la vasculitis tipo Kawasaki, que consiste en una inflamación de las arterias. “Tuvimos unos cuantos casos registrados, pero no fueron graves”, señala Sequera. Recordó a la ciudadanía continuar con las medidas de distanciamiento físico. Ellas comprenden además el frecuente lavado de manos y el uso de mascarillas para reducir los contagios y frenar el impacto de la epidemia. Recomendó acudir al servicio de salud más cercano ante síntomas de la enfermedad. Estos incluyen fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, pérdida del olfato y del gusto, síntomas característicos del coronavirus.



Nueva amenaza a la salud



hito. La cifra de muertes es la más alta que se dio a conocer en una jornada por parte de Salud.



Extensión. Ya fueron promulgados los decretos que extienden las cuarentenas en la República.



127

eran los pacientes que estaban internados hasta el viernes en diferentes centros asistenciales.



38

personas estaban en terapia intensiva hasta el 14 de agosto. Ayer se sumaron dos más, aún con las muertes.



633

es la cantidad de casos positivos confirmados anteayer, luego de procesarse el resultado de 3.063 muestras.