El periodista de Concepción, que denunciaba los casos de corrupción en Concepción, habló sobre el caso en el cual tuvo que enfrentar un juicio oral por abuso sexual a un niño. Por la causa, pasó 19 meses en prisión, pero finalmente fue declarado inocente.

En ese sentido, fue consultado acerca de su relación con el cuestionado ex político Rubén Sánchez, alias Chicharõ, quien aparentemente estaría vinculado al narcotráfico.

“¿Cómo puede explicar la cantidad de fotografías en las que aparece con Rubén Sánchez, una persona imputada por lavado de dinero producto del narcotráfico? Varias fotografías de un comunicador con una persona imputada así. ¿Qué nos puede explicar?”, preguntó Vargas durante la entrevista.

Embed "No niego mi amistad con Rubén Sánchez, pero no tengo nada que ver con sus actividades como dicen a través de la redes sociales falsas" Édgar Américo Chilavert.



EN VIVO: https://t.co/t6FnHMTGqX

#TelefuturoPy #LaLupaPy #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/NGTDLbz4r5 — Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) May 10, 2020

A lo que Chilavert contestó, con una aparente actitud a la defensiva, que Sánchez es un amigo que no va a negar, pero que no está involucrado en ningún hecho irregular con el mismo.

“Siempre a través de las redes sociales falsas tratan de decir que soy miembro del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que soy miembro del narcotráfico. Tuvieron mi teléfono a disposición, hicieron todo este montaje… Yo estuve en la cárcel, no me fui al Shopping del Sol y ahí también hablé con Alcides Oviedo, con la gente del EPP, con gente que cometió hechos graves en este país”, refirió en ese momento.

Posteriormente, este lunes se dio a conocer un video donde aparece el comunicador muy molesto y acompañado de otro periodista de la zona, Germán Rojas, lanzando un mensaje con un tono hasta amenazante contra la periodista de NPY.

“El gran coraje que tuvimos los concepcioneros y nos pusimos firmes ante la lucha contra la corrupción, Patricia, vos quisiste tirar del otro lado que no tiene absolutamente nada que ver y es con quienes yo comparto y quienes son mis amigos, los cuales dije que no voy a negar” , expresó, haciendo referencia a Chicharõ.

Embed El comunicador Édgar Américo Chilavert, amenazó a través de un vídeo a la periodista @patriciavargasq.



"Estás tirando de tu boca, solo eso te quiero decir"#AM1080 #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/b2rX50Qua0 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) May 11, 2020

Seguidamente, Chilavert precisó que Sánchez queda en el último nivel de amigos que se hizo en la cárcel, ya tiene contactos con gente mucho más poderosa de las cuales goza de confianza y protección. “He sorteado tres atentados gracias a este grupo”, añadió.

“Me dirás vos todo lo que quieras, mi hija –Patricia–, pero yo no te deseo pasar lo que nosotros pasamos y vos lo podes pasar en cualquier momento porque estás tirando de tu boca. Vos no nos vas a desacreditar a nosotros, porque no era ese el tema en cuestión y cuando quieras podemos hablar de mis amigos, quien me protegió en Emboscada y cuando quieras”, agregó.

El mismo también cuestionó a Luis Bareiro, pero sus críticas se centraron más en Vargas, a quien trató de "periodista cualquierita".

Tras el pronunciamiento, la también presentadora de NPY recibió el apoyo y la solidaridad de otros comunicadores de diferentes medios, quienes también destacaron que hizo una pregunta correcta ante su labor.