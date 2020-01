Comunas que no rindieron Fonacide serán prioridad para las auditorías

“Un municipio que no presenta de forma permanente sus rendiciones, está en nuestra prioridad para auditar porque quizás no tengan los papeles para justificar sus gastos. Es un indicio para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo posterior, que son las auditorías. Vamos a analizar caso por caso”, expresó.

Recordemos que de las 272 comunas que tiene el país, 27 no presentaron las documentaciones para justificar la utilización del Fonacide y 31 no rindieron sobre el uso de royalties, según el informe oficial de la CGR que se publicó el jueves. En cuanto a las gobernaciones, todas presentaron sus rendiciones de cuentas.

Benítez enfatizó que estos municipios que no rindieron ya no podrán recibir transferencias del Ministerio de Hacienda. “La consecuencia inmediata para las municipalidades que no presentaron es lo que establece la ley: no van a recibir transferencias”, agregó.

El titular del ente contralor también resaltó que todas las documentaciones que fueron presentadas serán verificadas y en marzo la Contraloría presentará un informe detallado sobre estas rendiciones.

“La presentación de las rendiciones es una etapa primaria. Nosotros ahora recibimos los documentos que están en regla y luego hay un trabajo un poco más de profundidad, que es la verificación documental y después la verificación in situ, que es la revisión de las obras o proyectos encarados con estos recursos”, agregó.

PRÓXIMA RENDICIÓN YA SERÁ ONLINE. Por otro lado, Benítez resaltó que la entidad Yacyretá invertirá para que las próximas rendiciones de cuentas sean totalmente informatizadas, pero no quiso detallar los costos. En este sentido, dijo que la binacional donará los recursos para la adquisición de servidores y softwares necesarios para la “rendición de cuentas online”.

“Estuvimos en contacto con el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, quien nos garantizó que la semana que viene va a empezar a hacer los desembolsos para que la rendición de cuentas de Fonacide y royalties pueda hacerse de forma informatizada. Ese es el caballito de batalla de mi gestión, que es la informatización de estas rendiciones de cuentas, para que sea de libre acceso a la ciudadanía, con la cual se tendrá un mayor control”, enfatizó.

Además, el alto funcionario destacó que se espera que en cuatro meses, que será el plazo para la próxima rendición, las comunas y gobernaciones puedan alzar los documentos solo a través de internet en la página de la institución.

Indicó que con esto se pondrá fin a las largas filas de los funcionarios municipales en la Contraloría en épocas de rendiciones.