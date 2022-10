Comuna de Asunción no acciona contra propagandas extemporáneas

La fiscala electoral Myriam González comentó que desde la unidad a su cargo se remitieron varios oficios a la Municipalidad de Asunción y al Juzgado Electoral a fin de que realicen el control y el retiro de los carteles con propaganda extemporánea y hasta el momento no hay retorno.

Precisó que la propaganda extemporánea es un delito electoral y, por lo tanto, debe ser denunciada e investigada por fiscales penales designados para intervenir en los delitos electorales.

En Asunción, quienes están a cargo son los agentes fiscales de la Unidad de Hechos Punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas, pero de igual forma ya actuó de oficio la fiscala electoral remitiendo las notas al intendente Óscar Nenecho Rodríguez.

Según lo que establece el Código Electoral, en su artículo 294, las municipalidades de todo el país son las encargadas de la reglamentación y el control de las propagandas electorales y de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento. “Sin embargo, esto no se cumple, a pesar de que Asunción tiene una reglamentación específica sobre propagandas electorales”, expresó Myriam González.

En cuanto a las propagandas corroboradas por la fiscala electoral y remitidas en una lista al intendente Rodríguez el 30 de setiembre, se cita una gigantografía en pantalla led de los precandidatos Arnoldo Wiens y Juan Manuel Brunetti en la intersección de las avenidas España y San Martín, y otra publicidad sobre la avenida General Santos.

También se mencionan cartelerías del precandidato a senador Luis Pettengill del oficialismo y de Ángel Barchini de Honor Colorado.

No obstante, cabe destacar que a la fecha hay más carteles de los citados, además de murales y pintatas.

REDES SOCIALES. En las redes sociales es posible ver que los candidatos a cargos partidarios y nacionales piden voto publicitando el número de lista, movimiento y partido, como es el caso del diputado Basilio Núñez, quien buscará ser senador el próximo año.

En tanto, Rodrigo Gamarra, candidato a diputado de HC, publicita una aplicación e insta a la gente a descargar para ganar “premios en efectivo y celulares”.

No obstante, Myriam González citó que la propaganda electoral en redes sociales no se encuentra regulada en la legislación electoral. Se presentó un proyecto de ley en el 2013 para la inclusión de las mismas en la legislación electoral, pero el planteamiento no prosperó y fue archivado en el Congreso.