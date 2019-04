Compras por internet del extranjero cayeron, pero Aduanas recaudó más

Américo Benítez, presidente de la Cámara Paraguaya de Empresas de Remesa Expresa (Caperex) y director de Paraguay Box, manifestó que los compradores más afectados fueron los ocasionales, aquellos que adquirían productos de vez en cuando y por pequeñas sumas.

“Todo el rubro fue afectado. Las pequeñas empresas, en su mayoría, cerraron. La caída es del 70%, para algunas empresas es del 80 a 85%. El cliente dejó de comprar, por miedo (a que los productos no lleguen) o por desinterés”, comentó.

Agregó que la Caperex pudo llegar a un acuerdo en enero, ya tarde, siendo que los problemas iniciaron varios meses antes. A su criterio, el contrabando no se da por aeropuertos, como planteaba el Gobierno en los controles, sino por los puertos.

Óscar Díaz de Bedoya, vicepresidente del gremio, indicó que no están en contra de la formalización, pero no cree correcta la forma en que la llevó adelante Aduanas, puesto que buscó asustar y trabajar a la ciudadanía. Precisó que ahora las couriers están apostando a trabajos en redes sociales para cambiar la imagen y fidelizar a los clientes, con el fin de demostrarles que ya no existen problemas. Afirmó que ya se cumplen con todas las disposiciones aduaneras y en estos últimos meses se pudo ver un leve repunte en las adquisiciones.

MÁS RECAUDACIÓN. De acuerdo con datos de Aduanas, el régimen de remesa expresa cerró el 2018 con una recaudación total de G. 15.127 millones, contra G. 12.629 millones del 2017. Se observa que el mayor repunte se dio en la categoría IRE 2, que comprende los productos comprados por hasta USD 100 (ver infografía).

Julio Fernández, director de Aduanas, aseveró que solo se limitaron a aplicar las disposiciones vigentes y se va a continuar con la formalización, por lo que se ha comprado un nuevo escáner, que estará en el aeropuerto Silvio Pettirossi para ayudar en los controles. Comentó que los mayores ingresos se notan en las estadísticas oficiales, especialmente en los primeros meses del nuevo Gobierno.

“Con menos mercaderías, nosotros recaudamos más. Se formalizó. En algunos casos, los negocios que estaban en la informalidad eran rentables”, enfatizó.

Vale recordar que en el 2015, a pedido de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el ente aduanero modificó sus reglamentos para establecer que todas las compras hechas en el extranjero paguen los impuestos correspondientes (IVA e ISC), puesto que anteriormente las compras hasta 100 dólares estaban exoneradas de tributos. Las mercaderías también deben pasar por proceso de declaración, lo que hizo que las entregas se demoren.

Embed

La competencia es desleal para la UIP

Jorge Pappalardo, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), dijo estar de acuerdo con los controles e impuestos a las compras online, pues se trata de una competencia desleal para los empresarios locales que invierten para tener sus negocios y que tributan en el país.