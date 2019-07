Competencia genera merma de 50%

Hoy el enjambre amarillo dice estar sumamente afectado por la “competencia desleal” que representa el ingreso de las plataformas Uber y MUV al mercado. La disminución de las recaudaciones ronda actualmente entre el 30% y 50%, sostienen desde la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción.

“Antes teníamos un promedio de ganancia diaria de G. 150.000 hoy llegamos a G. 80.000 a G. 90.000. El ingreso ahora sería solo de sueldo mínimo”, señala el permisionario Francisco Cañete.

En el caso de quienes no tienen móviles propios –señalan sus pares–, la mitad de la ganancia es dividida entre el chofer y el permisionario. El chofer, de lo que le toca de ganancia, debe entregar el móvil con tanque lleno, lavado y pagarle al campana que le consigue clientes.

El precio de arranque es de G. 5.000 y G. 300 por cada 80 metros. En días feriados, fines de semana, horario nocturno y madrugada (de 22.00 a 5.00) la recarga es de 30%.

impuesto. Los trabajadores del volante no pagan impuesto a la Municipalidad por ocupación de espacios públicos. Se amparan en la Ordenanza 26/92, que regula el servicio, pero no menciona pago alguno que se deba hacer en ese concepto. Solo abonan los tributos regulares que paga cualquier conductor. Es más, un automóvil común paga más de G. 200.000; mientras que el volante amarillo, poco más de G. 80.000 (dos veces al año), según datos de la web de la Comuna asuncena. Estos puntos, así como el de no emitir factura si el pasajero no solicita, son los que más cuestionan a taxistas.