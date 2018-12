¿Cómo se fugaron los miembros del PCC de la Agrupación Especializada?

De acuerdo con el avance de las investigaciones, ambos reos fueron rescatados por una mujer, tras lograr salir de la sede policial. La joven fue detenida en la noche del lunes, pero los hombres aún siguen desaparecidos.

Reinaldo Araújo y Thiago Ximenes, alias Matrix, son los sindicados como miembros del PCC, quienes alrededor de las 18.00 del domingo, lograron escaparse de la Agrupación Especializada, donde se encontraban recluidos.

No se descarta que hayan salido con ayuda policial. De hecho, el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó en forma tajante que, "evidentemente", hubo complicidad para la fuga de estos presuntos criminales.

La primera hipótesis fue que los dos reclusos se escaparon por la puerta principal del establecimiento, vestidos de uniformados.

Sin embargo, el comisario Walter Vázquez confirmó a radio Monumental 1080 AM que, aparentemente, salieron por la parte trasera de la Agrupación Especializada.

Una vez que salieron del recinto policial, siguiendo con la versión policial, Reinaldo Araújo y Thiago Ximenes caminaron unos 1.000 metros hasta llegar hasta las cercanías de la parada de una empresa del transporte público, donde fueron rescatados por la mujer.

Ambos hombres compartían la misma celda y, se presume que, para facilitar la salida, cortaron las varillas de hierro que cubrían las ventanas de su celda, la cual conectaba con el patio de lo que denominan el “sector 3”.

Sospechosamente, el guardia que estaba a cargo de monitorear ese sector se retiró, alegando un problema familiar, pero los altos jefes no volvieron a cubrir el puesto con otro uniformado, por lo que fue la oportunidad perfecta para huir.

Otro hecho llamativo que se tuvo en cuenta es que las cámaras de seguridad que pudieron haber captado la fuga se encontraban averiadas. En un principio, no descartaron que tal situación fuera adrede; no obstante, el jefe policial aseguró que los técnicos verificaron unos 35 aparatos y realmente no funcionan.

“La forma en cómo se dio la fuga concretamente aún no podemos precisar, pero el rescate se produjo por la parte trasera”, expresó Vázquez.

¿Quién es la mujer que les ayudó a huir?

Tras un allanamiento realizado en la noche del lunes en un departamento ubicado en el barrio Sajonia de Asunción, fue detenida Jennifer Alodia Monges Chaparro, de 18 años.

Ella es una de las principales sospechosas de rescatar a los fugados en inmediaciones de la Agrupación Especializada.

Según reveló Vázquez, la joven es pareja sentimental de Sergio Daniel Ramírez Aguilar, un conocido líder de la banda de asaltacajeros y transporte de caudales, que había sido formado por el delincuente abatido Nelson López, alias Yakaré Po.

WhatsApp Audio 2018-11-21 at 00.30.00.amr La mujer habría sido quien trasladó a los miembros del PCC desde inmediaciones de la Agrupación Especializada.

El comisario comentó que la mujer visitaba constantemente a su pareja en la sede policial, por lo que presumen que Ramírez Aguilar se habría contactado con los miembros del PPC para concretar la fuga con ayuda de Monges Chaparro.

Por su parte, el comisario Gilberto Fleitas, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, explicó a la 780 AM que la joven manifestó que, por indicaciones de su pareja, fue al lugar y esperó a que aparecieran las dos personas.

Posterior a ello, los llevó hasta su departamento, donde los integrantes de la banda criminal se cambiaron de ropa y salieron.

Durante el procedimiento en el departamento de la mujer, los investigadores hallaron evidencias que indican que los prófugos estuvieron en el lugar. También se incautó el vehículo que transportó a los hombres.

Detenidos

El comisario mencionó que, hasta el momento, suman 20 las personas detenidas tras la fuga de los miembros del PCC, entre ellos el comisario principal Enrique Benítez, quien era jefe de la Agrupación Especializada, además del subcomisario Carlos Raúl Vera Cáceres y los oficiales Cristian Fariña y Silvina Delgado Ferreira.

También están detenidos los suboficiales identificados como César Ferreira, Derlys Romero, Magda Gamarra, Leidy Arrúa, Severiana Fernández y Óscar Giménez.

La lista incluye a los aspirantes Junior Aranda, Rodrigo Enciso Rodríguez, Luis Barreto, David Quintana, Arnildo Brítez, Alexis Esteche, Cristhian Alarcón y Richard Acosta.

Todas estas personas prestaron declaración este lunes ante el Ministerio Público y, hasta el momento, no están imputadas.

Al respecto, Vázquez indicó que investigarán profundamente quiénes son los responsables, a fin de que sean sancionados como corresponde.

“Los responsables van a tener que pagar. No importa la jerarquía que tengan, todos van a ser sometidos y tienen que responder”, refirió. Agregó que los uniformados también serán sometidos al polígrafo.

Nuevamente, el alto funcionario recordó que la Agrupación Especializada no es una prisión, sino que es un establecimiento que está cumpliendo una doble función.

“En este lugar se forma a los policías, y son los que a la vez tienen que custodiar a personas de alta peligrosidad. A partir de este hecho vamos a ver qué normativas plasmar y documentar”, finalizó.