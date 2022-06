Cómo proteger a los   hijos  de  peligros latentes en línea

El experto en ciberseguridad Miguel Ángel Gaspar refiere que los padres deben estar en constante comunicación, estableciendo vínculos de confianza con sus hijos, además de estar capacitados y atentos a qué tipo de plataformas o qué servicios se encuentran consumiendo los hijos, ya que son canales que utilizan los delincuentes para cometer cualquier tipo de ciberdelito.

“Siempre recomendamos que los padres se entrenen en dos caminos: la mediación parental y el control parental. La mediación parental tiene que ver con el diálogo, con la sicología y el conocimiento de sus hijos mediante establecer vínculos de confianza. Al tratarse de mediación con temas del ciberespacio, los padres deben asimilar que lo digital es también real y por ello no pueden restarle importancia. Para mediar en temas digitales deben conocer ese mundo cibernético también”, explica el experto.

AMENAZAS EN INTERNET

Aunque las amenazas pueden afectar a cualquier usuario de internet sin distinguir condiciones, lo preocupante es que también los menores de edad se convirtieron en objetivos de atacantes. Entre las amenazas que enfrentan los niños y adolescentes en la web están los groomers, abusadores, ciberdelincuentes y cyberbullying.

El grooming se presenta por compartir información en exceso. Los groomers hacen un escaneo muy básico de las redes sociales del menor y pueden adquirir información suficiente para engañarlo. Un adulto es quien siempre ejerce el grooming.

En tanto, el abuso en línea hace referencia a todas las formas de abuso sexual facilitadas por las tecnologías de la información y/o difundidas por medios en línea, donde la explotación, el acoso y el abuso sexual tienen cada vez más lugar a través de internet.

El ciberbullying se trata de una forma de hostigamiento y agresión que se produce entre pares, teniendo como medio las nuevas tecnologías, con la intención de propagar mensajes o imágenes crueles, de modo que sean visualizados por más personas. La rápida propagación y su permanencia en internet potencian la agresión hacia la víctima.

CONTROL PARENTAL

El desconocimiento de la tecnología no inhibe la capacidad de cuidado de los adultos, sino que implica una mayor responsabilidad y esfuerzo para actualizarse.

En ese sentido, Miguel Gaspar informó que existe el control parental que permite a los padres controlar los dispositivos a través de apps y software, para estar al tanto de las actividades que sus hijos realizan en internet.

“El control parental ayuda a los padres a determinar las horas de conexión, el tipo de contenido que los niños consumen y hasta si son abordados o no por terceras personas. Al igual que la mediación, el control parental necesita que los padres se capaciten en esto”, comenta.

El especialista en ciberseguridad recomienda que el acceso a la vida digital de los niños no se inicie antes de los seis años.

“Entre los seis y los 12 años se recomienda no más de dos horas de acceso a pantallas conectadas por día, y con intérvalos de 40 minutos. Si hablamos de clases digitales, el cálculo es: de 3 a 5 minutos por año de vida del alumno, es decir, si tiene 10 años, la clase debería ser entre 30 y 50 minutos como máximo, pero no se recomienda más de 40 minutos. Para adolescentes no más de cuatro horas al día”, advierte.

Existen diversos tipos de control parental; tanto Android como Apple traen sus soluciones de control parental.

“En Android se llama modo niños. Para el caso de Google, la app se llama Family Link, es gratuita hasta cinco dispositivos y bastante intuitiva de configurar. Igualmente la de IOS, que requiere que todos los dispositivos sean de la misma marca (Apple). Fuera de esto, tenemos soluciones de terceros, como Eset o Qustodio, que son multiplataformas y permiten un control total de las actividades en línea”, manifiesta el profesional.

Además existen tipos de bloqueo a páginas de pornografía que se realizan con el control parental o configurando un filtro de contenidos y/o Firewall en los lugares donde los menores tengan acceso a internet. “Por esto es más seguro configurar el dispositivo que tendrá el niño, para poder hacer el seguimiento”, comparte.

Para culminar, Gaspar hace hincapié en que el proyecto que lleva adelante necesita de mejores políticas de ciberprotección infantil. “Necesitamos empezar a hablar de la salud digital de nuestros niños”, culmina.

Ciberpadres

Ciberpadres es un proyecto paraguayo que nació en una charla de amigos ligados a universidades. “Así lo iniciamos hace cuatro años y hoy es una unidad de negocios que está compartiendo conocimientos desde Paraguay en Argentina, Bolivia, Colombia, México, Costa Rica y próximamente Uruguay”, relata el experto.

El proyecto trata sobre temas como las ciberadicciones desde la tecnología hacia la medicina. “Nos apoyamos en trabajo multidisciplinario con sicólogos, siquiatras, pedagogos”, añade.

El grupo pretende implementar en cada colegio del Paraguay una “escuela para padres”, de modo que sea algo autosustentable.

“Lo hacemos entrenando a las comunidades educativas en ciberseguridad. También colaboramos como voluntarios con el MEC, el Minna y estamos estrechando lazos con el Mitic.