Cómo evitar ser víctima de clonación de tarjetas

Los delincuentes utilizan artefactos llamados “skimmer” para robar los datos del usuario y vaciar las cuentas de la víctima. Para concretar la estafa se requieren los datos de la tarjeta y el PIN de acceso, con lo cual se puede clonar y utilizar.

Durante una conferencia de prensa conjunta, la Policía Nacional sugiere algunas medidas para reducir los riesgos de ser víctimas de clonación de tarjetas.

Recomendaciones para evitar la clonación de tarjetas.png

Entre las sugerencias se encuentra: no utilizar cajeros automáticos que estén en zonas no iluminadas, aisladas o carezcan de cubículos; tapar el teclado al momento de cargar el PIN de acceso; cancelar operaciones cuando otras personas están cerca y verificar que no haya algún artefacto extraño adherido al cajero.

Las estafas también se dan durante el uso del pos en los comercios, por lo que se sugiere nunca perder de vista la tarjeta en el momento del pago. También se sugiere revisar con frecuencia el extracto de las operaciones del usuario y denunciar cualquier operación sospechosa.

Los artefactos para la clonación de tarjetas se comercializan en el mercado negro y no son de difícil acceso. Es por ello que tanto el Ministerio Público como la Policía recomiendan extremar medidas de prevención.