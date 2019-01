¿Cómo es vivir en la primera casa con ladrillos de plástico del Paraguay?

La casa mide unos 37 metros cuadrados, pero puede ampliarse a 90. Tiene dos habitaciones, una sala comedor, área de lavado y un sanitario. Entre sus cimientos y paredes fueron utilizados 9.000 ladrillos hechos con bolsitas de supermercado, restos de cables y de botellas.

Casa de ladrillos de plástico

“La experiencia es excelente. Cuando afuera hace frío, no se siente y el calor se soporta perfectamente, aunque no tenga aire. No filtra, no hay humedad. Nada se compara con la felicidad de contar con un techo propio”, expresó Cinthia Carolina Espínola (26), quien hace seis meses habita la casa.

Confesó que tuvo dudas cuando supo que la casa que le adjudicaron sería construida con ladrillos a base de plástico. “Mis dudas eran principalmente si es que iba a funcionar”, dijo. Añadió que, tanto para ella como para su esposo, la experiencia no deja de sorprenderlos y es un aprendizaje constante acerca de lo útil que es el reciclar.

El déficit habitacional en el Paraguay es de 1.100.000 unidades y 500.000 solo en Asunción, según el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Minurvi). La cifra corresponde a un censo realizado en el 2012.

La mayor parte de las personas que no poseen una residencia propia se encuentran en la franja de la pobreza o de la pobreza extrema y son precisamente aquellas que habitan los puntos ribereños de las distintas localidades; pero también están aquellas que, a pesar de ganar más que el salario mínimo, no pueden comprar departamentos o viviendas debido a su alto costo en el mercado.

plano.png vivienda plástico El diseño con tres bloques y una fachada minimista busca dignificar a los beneficiarios del proyecto social. Gentileza.

Prototipo

La vivienda de la familia Arrúa Espínola es un prototipo de vivienda social que se hizo realidad como un trabajo final de grado realizado por la ingeniera Carolina Aquino, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y que hoy está a un paso de transformarse en una empresa.

El prototipo fue expuesto intencionalmente a condiciones extremas, ya que fue construido a orillas de una naciente, donde se concentra mucha humedad. Además, en la zona hay poca vegetación y el calor se siente aún más, explicó la proyectista.

Si bien los ladrillos hechos con restos de cables y botellas de plástico están patentados en otros países, la ingeniera Carolina Aquino desarrolló un tercer tipo de mampostería hecha con bolsitas de supermercado.

El producto fue sometido a pruebas de presión, compresión y resistencia al fuego en el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y está en proceso la patente para su comercialización.

ladrillo plástico La mezcla de plástico y cemento es resistente a la humedad. Mathias Melgarejo

Ventajas del ladrillo

El trabajo final de grado se denomina: El reciclaje como alternativa tecnológica en la auto-construcción. Contó con la colaboración de las arquitectas Sofía Cazal y Carolina Llanes, quienes destacan las bondades del material para la construcción de viviendas.

Entre las ventajas de este material se destaca que es asísmico (no absorbe la humedad), es climático (filtra el frío o calor), su costo es menor al convencional, tiene mayor durabilidad, es más resistente, no se disgrega, es liviano, es estético y se emplea con técnicas tradicionales de albañilería.

La arquitecta Carolina Llanes destacó que la vivienda construida en Capiatá, a un año de su edificación, no registra rastros de humedad, como suele ser frecuente.

La profesional explicó que, como el material no se disgrega, para la instalación sanitaria, eléctrica y aberturas, se utilizan moldeadoras de corte. El material puede ser revocado y pintado sin inconvenientes.

Los ladrillos de plástico no son tóxicos, ya que el cemento neutraliza la toxicidad del hule durante la mezcla.

casa plástico capiatá.png Los ladrillos son una mezcla de plástico y cemento. Utiliza mezcla normal para la unión. Los ladrillos son una mezcla de plástico y cemento. Utiliza mezcla normal para la unión. Gentileza.

¿Cuánto costó la vivienda?

Para crear cinco a seis ladrillos se requieren unas 100 bolsitas de polietileno. El material se mezcla con cemento para obtener el ladrillo, siendo el plástico el compuesto principal para la fabricación.

El prototipo construido en Capiatá requirió de unos 9.000 ladrillos y, para ello, se compró el material de recicladoras. Los fondos fueron provistos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La ingeniera comentó que cada ladrillo tiene un costo que oscila entre G. 330 y G. 350, dependiendo del precio del cemento, mientras que la construcción de la vivienda requirió de una inversión total de G. 40 millones. En este caso, la familia fue adjudicada gratuitamente, al tratarse de una prueba.

“El trabajo de grado fue pensado para contribuir con el medioambiente y poder aplicar el prototipo como un proyecto social. La idea final es que se pueda hacer la trasferencia tecnológica para que la gente humilde recicle el plástico, se consigan fondos para adquirir el cemento, y así puedan fabricar ellos mismos los ladrillos para sus casas”, explicó Carolina Aquino.

La creadora de los ladrillos a partir de bolsitas y botellas de plástico estima también que en unos tres meses saldrá al mercado el primer lote de ladrillos reciclados fabricados en el país. Un pedido de 10.000 unidades puede ser entregado en un plazo de 30 días. La alternativa puede significar una importante reducción en los precios de las viviendas.

casa plástico fachada La casa fue edificada con ladrillos de plástico y tiene una apariencia minimalista. Mathias Melgarejo

Ubicación

El prototipo semilla se encuentra en el asentamiento Don Antonio de Capiatá, Departamento Central. En este lugar viven unas 100 familias, de las cuales 78 cuentan con viviendas de material y 29 aún viven en casas precarias. La comunidad tiene nueve años de antigüedad.

El asentamiento se sitúa a orillas de una naciente de agua, a unos 600 metros de la ruta 2, a unos 23 kilómetros de Asunción.

Una industria en auge

En el Paraguay, miles de personas de escasos recursos recorren las calles, principalmente de la capital, para recolectar plásticos y luego venderlos a empresas recicladoras. Incluso, existe una asociación de recicladoras en el Bañado Norte, Asunción.

Actualmente, el país no cuenta con fábricas de hule biodegradables, por el alto costo de la materia prima. Sin embargo, existen varias firmas que producen plástico común.

Según cifras del Banco Central del Paraguay, entre los meses de enero y noviembre del 2018, el plástico fue uno de los principales rubros exportados por el Paraguay. Bajo el régimen de maquila, significó un ingreso de USD 46,6, superior a los USD 32,5 registrados durante el mismo periodo del 2017. Estas cifras evidencian el auge de las industrias de plástico en el país.

Al mes de noviembre del 2018, en el país ingresaron 22,8 millones de kilos de plásticos y sus manufacturados, según cifras de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

fábrica plástico.JPG La industria del plástico es un sector en auge en el Paraguay. Imagen de referencia. Archivo Última Hora.

Datos de la organización ambiental Greenpeace España arrojan que, en el mundo, se producen cada año unos 500.000 millones de botellas de plástico. Desde que se inventó este producto, en 1950, se crearon 8.300 millones de toneladas en todo el planeta. Estos materiales tardan en promedio 500 años en biodegradarse.

En Paraguay, desde el 1 de abril del 2017, por disposición del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), los supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, empezaron a cobrar por la entrega de bolsitas de plástico, como una medida para reducir su producción, como lo establece la Ley 514/15.

La mayor cantidad de plástico se fabrica para envases, es decir serán utilizados una sola vez. Por ello, es importante la promoción del reciclaje como medida de protección ambiental.