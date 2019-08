Comisión técnica entregó informe para licitar urnas

“Entregamos nuestro trabajo al ministro Jaime Bestard con el fin de que convoque a una licitación internacional”, explicó Luis Alberto Mauro quien coordinó la comisión que estuvo integrada también por funcionarios de Informática, asesoría jurídica, entre otros.

Mauro señaló que el documento entregado ayer cuenta con más de 400 páginas y sienta las bases técnicas y jurídicas para el llamado a licitación para la provisión de máquinas que se utilizarán para el voto electrónico.

“No nos demoramos con el trabajo, lo hicimos en tiempo y forma”, agregó el funcionario del TSJE.

Bestard anunció en las redes sociales que se convocará a una licitación a nivel internacional en los próximos días. Según Mauro, será en dos semanas.

Cabe recordar que el 23 de mayo se aprobó en el Congreso la implementación de urnas electrónicas con el voto preferencial.

En vista a eso, se conformó la comisión que culminó ayer su trabajo y también el TSJE suscribió un acuerdo cooperación con la Organización de los Estados Américanos para asistencia técnica y acompañamiento en el proceso electoral.

Este nuevo sistema se utilizará por primera vez en julio del 2020 cuando tendrán lugar las elecciones internas para escoger candidatos a intendentes y autoridades de la ANR.

El costo de la implementación de las urnas electrónicas oscila los USD 150 millones y tuvo muchas críticas por el alto costo y la posible vulnerabilidad.

Tuma alega que no hay recursos para implementar tecnologíaEl ex diputado y precandidato a intendente de Asunción aseguró que un funcionario del TSJE le informó que no existen los recursos para implementar las urnas electrónicas necesarias para el desbloqueo de listas.“Me dijo una persona que no existe el dinero y que de esa forma no se va a poder aplicar el voto preferente en las elecciones del 2020”, comentó Tuma. Indicó que la implementación de la tecnología tiene todo un proceso que no se está llevando adelante desde el TSJE. Dijo que a su criterio hay que hacer todo el esfuerzo posible para contar con las urnas electrónicas para aplicar el desbloqueo con voto preferente. “Es un sistema nuevo que se va a probar por primera vez. Va a ser un examen importante para la implementación del sistema”, aseguróPor su parte, Luis Alberto Mauro quien lideró la comisión técnica para la implementación de las urnas electrónicas negó la información de Tuma. “Si fuese cierto, no íbamos a llamar a licitación. Sería un bochorno internacional que llamemos y luego digamos que no contamos con los fondos”, señaló ya que el TSJE hará licitación internacional.