Comisión Messer pedirá informe sobre suceso donde doleiro burló a la justicia

El senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación del lavado de dinero y su relación con Darío Messer, cuestionó el papel de la Fiscalía por no obtener avances en la investigación sobre el doleiro, como es conocido Messer en Brasil. La reacción es en torno a la reciente noticia de que el amigo del ex presidente Horacio Cartes, burlando las fuerzas públicas estuvo en la ciudad de Salto del Guairá pasando inadvertido por la Justicia.

“Arrimaremos un pedido de informe, que tal vez ya no ingrese en la Comisión cuya misión ya culmina esta semana. No obstante, nos sorprende el hecho de que en el caso de que la Justicia haya tenido conocimiento del poder que Messer entregó a sus abogados, no haya actuado. Pero debo conocer bien el tema para no emitir una valoración”, refirió Friedmann.

Al decir esto, también recordó que como Comisión de hecho ya se solicitó informe en su momento acerca de qué avances se tenía en torno de la búsqueda de Messer. Señaló que a veces llama la atención la gestión de la Fiscalía sobre algunos temas.

“No se trata de alguien que haya incurrido nada más en lavado de dinero, sino es parte integrante de quiénes crearon este esquema de lavado y se han paseado por una serie de países”, dijo el senador.

En torno a lo que contendrá el informe de la Comisión sobre el caso Messer, que se dará al término de la Bicameral este 2 de abril, mencionó que claramente el documento deja varios elementos para la prosecución de la investigación que obra en la Justicia. “Se demuestra además cómo las instituciones de control obraron con total protección a este esquema de lavado”, aseveró.