Comisión Messer aguarda que Cartes acuda a declarar hoy

La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) acerca del lavado de dinero y otros delitos atribuidos a Darío Messer y asociados, convocó para hoy, a las 10.30, al ex presidente Horacio Cartes, con el propósito de que brinde datos del prófugo de la Justicia con quien guarda amistad.

Pese a que días atrás el ex mandatario, en una entrevista que concedió desde Israel, minimizó por completo el nuevo llamado de los senadores, alegando que los abogados resolverán esa situación, el senador Jorge Querey dijo ayer que aguardan que Cartes acuda para brindar datos. “Para las 10.00 está convocado Horacio Cartes. Desconocemos si existe notificación, aún no fui informado si acudirá”, señaló Querey

El miembro de la CBI en calidad de relator señaló que ninguno de los convocados a aportar dentro de la causa Messer, lo hacen en calidad de acusados ni sospechados.

“Tratamos de averiguar de acuerdo con la información preexistente, qué información pueden aportar con respecto a Darío Messer y sus vinculaciones comerciales en el país”.

Consultamos a Arnaldo Franco, quien fue asesor del ex presidente Horacio Cartes, acerca de si se notificó o no acerca de si concurrirá el ex mandatario. Afirmó que desconoce y que seguramente hoy, a primera hora, se daría a conocer su postura.

El presidente de la Comisión, senador Rodolfo Friedmann, ya anunció que si Cartes se rehúsa asistir remitirán los antecedentes a Tribunales así como ya lo hicieron el año pasado. También está convocado para las 9.00 el propietario de la firma Cambios Yrendague, Lucas Mereles.