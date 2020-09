Arnaldo Giuzzio, titular de la comisión, mencionó que la autorización del anticipo fue hace un par de semanas para prever la adquisición de las vacunas. “Es importante tener ya eso en forma de previsión ante la posibilidad de contar y se pueda distribuir rápidamente”, indicó.

Giuzzio comentó a medios locales que la adquisición se dará a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Paraguay se encuentra inscripto en el mecanismo Covad, para tener acceso a todas las vacunas que se produzcan dentro de la plataforma.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, se proyecta que unas 2.139.900 personas sean el total de beneficiadas con las dosis de la eventual vacuna contra el Covid-19 en nuestro país. Para garantizar el acceso a las vacunas, se prevé que el país reciba un total de 4.280.000 dosis.

Autorización de compras no coincide con ejecución

Sobre el trabajo que se viene realizando, el presidente de la Comisión Especial señaló que entre este miércoles y jueves se espera recibir el reporte de todo lo autorizado para corroborar con la ejecución del Ministerio de Salud.

“Entre hoy y mañana estamos recibiendo el reporte de cuánto ya autorizamos, porque nosotros autorizamos un monto ya mayor y lo que estamos observando es que la ejecución no coincide, entonces es entre lo que hoy y mañana vamos a tener como reporte de lo ejecutado”, señaló.

No obstante, explicó que la ejecución depende de la planificación o de las políticas de compras que pueda tener el Ministerio de Salud. “Hay cosas que se pudieron haber solicitado en compra, pero finalmente encuentran de que no es lo más urgente y no está dentro de las prioridades”, apuntó.

Afirmó que esta diferencia se encuentra dentro del rango de lo normal “por el momento”. Destacó que el Ministerio de Salud ya utilizó un 60% del Fondo Salud cedido por el Congreso Nacional para enfrentar la pandemia.

Sobre cuestionamientos a dudosas adjudicaciones, el ministro manifestó que está superado, y que existe una comunicación constante con el Ministerio de Salud, como con la parte administrativa.

“Se hacen las transmisiones de la apertura de los sobres, que antes no existían, se regularizó, se normalizó todo el proceso de compras relacionadas al proceso de Covid-19”, indicó.

Añadió que la responsabilidad de la Comisión es con respecto al dinero que fue otorgado por el Congreso. “También hay otras compras que hace Salud donde nosotros ya no tenemos participación. Pero en general el equipo que está en el Ministerio de Salud ha dado muestras de trabajos bastantes transparentes y organizados”, valoró.

Destacó que incluso se conformó un equipo que está monitoreando ya las necesidades y de atención urgente para la recepción de pedidos y distribución rápida de insumos hospitalarios.