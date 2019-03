Comisión sobre caso Messer convoca a Cartes el lunes 18

“Creo que no tenemos dudas de que hubo complicidad de autoridades en su momento”, sostuvo Rodolfo Friedmann, titular de la comisión.

“Hemos tratado el pedido del colega Jorge Querey de proseguir con el trámite iniciado con respecto a la convocatoria de Horacio Cartes”, explicó el senador.

Trajo a colación que se había recurrido a un juez cuando el ex mandatario no acudió a la primera convocatoria a finales del año pasado.

Manifestó que la resolución claramente indica que de no acudir se aplicará lo previsto en la ley que reglamenta la Comisión Bicameral.

“Vamos a agotar los trámites como corresponde. Vamos a comunicar a ambas personas”, indicó con referencia también a Mereles, y posteriormente se remitieron las invitaciones a ambos.

“Espero que todos los ciudadanos entendamos que por sobre nuestras diferencias, amistades, enemistades, está la Constitución Nacional. Un juez nos da la razón”, manifestó al ser consultado qué pasaría si Cartes vuelve a pedir responder por escrito.

Mencionó que el estudio de la comisión está bastante avanzado y que ya se está trabajando en la conclusión.

Señaló que se tratará de tener una conclusión única, de lo contrario, tendrán que hacerlo en forma individual.

Remarcó que la fecha tope que tiene la comisión para terminar el trabajo de investigación es el 2 de abril.

causa abierta. Friedmann remarcó que la conclusión es bastante amplia, y recordó que Messer tiene una causa abierta en el Ministerio Público. “Hay suficientes elementos para tener una duda razonable que ese dinero se paseó por el Paraguay. Llegó de una manera no muy clara. No soy fiscal, no soy juez, no quiero hacer acusaciones”, alegó.

Señaló que hubo documentos que fueron adulterados, y que le cambiaron el nombre. “Habrá olvidado el tipeo”, ironizó. “Tengo la sospecha razonable de que hubo complicidad importante”, insistió.

Acotó que hay varios pedidos de informes que se van a reiterar.