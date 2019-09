Comisión Asesora para Itaipú inició sesiones con varias dudas y ausencias

Algunos participantes, principalmente del ámbito político, manifestaron su escepticismo sobre los resultados que obtendrá esta comisión, dado que no tiene carácter vinculante. Federico Franco, ex presidente de la República, señaló que los encuentros deben ser transparentes y, sin dar nombres, apuntó que algunos invitados no pueden formar parte del equipo, ya que estuvieron involucrados en turbios manejos de las binacionales, incluso en la defensa de la polémica acta bilateral sobre la compra de potencia de Itaipú.

Guillermo López Flores, especialista del sector energético, mencionó que tiene un cauto optimismo, pese a que el grupo es muy bueno. Explicó que se pueden dar opiniones muy válidas para los negociadores del Gobierno, pero duda sobre la factibilidad para llegar a un consenso.

Añadió que los técnicos, quienes serían los que tengan más trabajo para aclarar la situación, posiblemente lleguen a comulgar en sus posturas, pero los referentes políticos podrían tener una visión más ideológica, lo que podría hacer muy difícil consensuar la posición.

proyección. Antonio Rivas, canciller nacional, agradeció la masiva concurrencia, pero enfatizó que ahora los invitados deberán decidir si se quedan dentro del equipo asesor o prefieren retirarse. También enfatizó que nuevos interesados podrían unirse en las siguientes sesiones.

María Teresa Pino y Cecilia Llamosas, representantes del sector académico, fueron las voceras al terminar el encuentro y comentaron que el objetivo ahora será nivelar la información para lograr acuerdos, considerando que existen referentes de ámbitos muy distintos y con diferentes experiencias.

Remarcaron que aún no hubo grandes definiciones sobre cómo se conformarán las comisiones de trabajo, ya que en un principio la Cancillería propuso crear cuatro comisiones, cada una con un enfoque acorde con los integrantes. Al respecto, Llamosas precisó que esto se resolverá en las próximas reuniones e informaron que las mismas se darían los martes, por la tarde.

positivo. James Spalding, ex director de Itaipú, indicó que la expectativa es muy alta y felicitó la decisión del Gobierno Nacional por emprender esta iniciativa. Advirtió que cualquier acuerdo debe pasar por el Congreso, así que ya no quedaría mucho tiempo para buscar un consenso.

Refirió que los gobiernos de Paraguay y Brasil pueden acordar el adelantamiento de las negociaciones por el Anexo C, si es que no desean esperar al cumplimiento oficial de los 50 años del Tratado (13 de agosto de 2023) y remarcó que el cuerpo principal del instrumento puede ser modificado en cualquier momento, siempre y cuando haya voluntad de las partes.

nómina final. De acuerdo con el acta oficial, asistieron en la víspera Adolfo Ozuna González, Cecilia Llamosas, Fernando Masi, Guillermo López Flores, Héctor Richer, Jorge Ayala Kunzle, Jorge Gross Brown, José María Cardozo Saguier, Juan Antonio Pozzo Moreno, Leila Rachid, Leopoldo Lamas, María Teresa Pino Rodríguez y Mario Paz Castaing.

La lista sigue con Ricardo Rodríguez Silvero, Víctor Romero Solís, Victorio Oxilia, Walter Harms, Cecilia Vuyk, Hugo Estigarribia, José Antonio Galeano, Efraín Enriquez Gamón, Zully Vera y James Spalding. Concluyen la nómina Esteban Montanía, Sixto Duré, Martín González, Ángel María Recalde, Federico Franco y Manuel Ferreira.

Exigen que sea una comisión negociadoraLos invitados Cecilia Vuyk, José Antonio Galeano, Esteban Montanía y Juan Antonio Pozzo solicitaron al canciller Antonio Rivas que se cree una comisión negociadora para la revisión del Tratado, antes que una asesora. Es decir, piden que sus resultados puedan ser vinculantes y debe estar conformada por personas patriotas que no estén involucradas en hechos de corrupción en Itaipú. Dieron una semana de plazo para esta conformación.Por su parte, Mercedes Canese declinó la invitación y argumentó que la línea negociadora del Gobierno hasta ahora no fue revisada a profundidad para estar en coherencia con los principios constitucionales. Espera que pueda adoptar realmente una línea pública y participativa, y aclaró que estará aportando sus visiones como asesora de la Cámara de Senadores, entidad que deberá aceptar o rechazar lo que se acuerde con Brasil.