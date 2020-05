Comisario supuestamente agredió a obstetra por pedirle que cumpla con protocolo sanitario

Según la obstetra Blasia Anzoategui, cerca de las 21.30 se presentó la hija del comisario por una consulta de obstetricia. La mujer fue inspeccionada por la doctora y derivada a observación en estado estable.

“Cuando voy para controlar a la paciente me encuentro con el señor (comisario Mario Ortigoza) en el Servicio de Urgencias y amablemente le pido que se ponga el tapabocas, momento en que ya empezó al alzar la voz, por lo que dije que si no tenía la mascarilla que aguarde afuera”, narró.

Nota relacionada: Concejal habría agredido a funcionarios durante control sanitario

La especialista comentó que esta situación causó el enojo del agente policial que argumentó que no tenía el tapabocas porque se trataba de una urgencia y que se encontraba preocupado por su hija.

Video en puesto de salud.mp4 Los afectados lograron grabar una parte del momento de la agresión. Video: Gentileza

Sin embargo, el hombre, en aparente estado etílico, no quiso esperar afuera y en vez de tranquilizarse siguió a la doctora y la agredió. "Él me siguió y me agarró del brazo, tuvimos que forcejear y me dejó marcas de sus dedos en el brazo. Nunca pensé pasar por esta situación, es la primera vez en 10 años de trabajo", contó la afectada.

La mujer fue auxiliada por sus colegas y unos oficiales que llegaron al lugar por otro motivo, según explicaron desde la Comisaría local. No obstante, Ortigoza no se tranquilizó y trató incluso de romper una puerta del lugar.

También puede leer: Édgar Ortiz dice que accedió a controles y no atropelló barrera por Covid-19

En la grabación que se logró tomar se escucha al hombre amenazar a los trabajadores sanitarios de que lo van a conocer y que sabrá el horario de salida y entrada de los mismos.

"Nuestras mismas autoridades violan el protocolo de Covid-19 sobre la atención en los puestos de salud y encima se ofenden", comentó la denunciante.

Desde la Comisaría 8ª de Remansito informaron que el comisario Mario Ortigoza trabaja en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol) y que el caso ya fue derivado a la Fiscalía de Villa Hayes.

Durante la cuarentena sanitaria impuesta por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia del coronavirus varias autoridades públicas, como legisladores, un intendente, un gobernador y un concejal, haciendo uso de sus influencias, ya trataron de burlar el protocolo sanitario.