Comisario niega compra irregular de casa de una anciana

El abogado Jesús Saucedo mostró documentos de la compra de la casa de la señora Dionicia Acuña, que gestionó María Elena Ayala, hija de la anciana mujer. Según los papeles, el policía pagó G. 220 millones y no G. 100 millones, como denunció Gicella Segovia, nieta de la dueña.

Afirmaron que la familia busca hacer nula la venta, que se hizo en el 2007, cuando la hija contactó con el comisario, alegando necesitar el dinero y que tenía padres enfermos. “María Elena orquestó la compra. Tenemos una escritura en escribanía, donde se responsabilizó”, dijo Saucedo.

La mujer le había supuestamente mostrado un poder de su madre, pero el comisario quiso que Dionicia firmara. Al comienzo, vía escribanía, se abonó G. 100 millones mediante un contrato privado.

“No sabía que se iba a hacer todo con huella dactilar y testigo y al llegar, ya estaba todo, solo faltaba su firma y la escribana dio fe de que se hizo bien”, dijo el abogado. Luego entregaron los G. 120 millones, con un recibo de pago en setiembre del 2007.

Posterior a eso, la mujer “se desentendió del acuerdo y no se hizo encontrar,” explicó.

Según un audio, el abogado Pablo Segovia, ex defensor de la familia, se puso en contacto hace años con los abogados y solicitó el arreglo extrajudicial, “muy apenado por el conflicto”, pero como no ocurrió, se impulsó el juicio de desalojo, que no se concretó. “Esto es por una cuestión de humanidad. Somos conscientes que hay una persona de 90 años ahí”, dijo el defensor.

NIEGAN. El abogado explicó que firmas y huellas no eran falsas. “El perito dijo que la huella de Dionicia no es factible determinar”, y por eso, la denuncia fue desestimada.