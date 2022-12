Comienzan a hablar de cambiar ley electoral ante gastos incontrolables

La experiencia en la última elección municipal y en la interna del pasado domingo confirmaron las inquietudes de muchos candidatos de todos los sectores, incluso del Partido Colorado. El gasto se vuelve incontrolable debido a que no se trabaja solo por una lista, por un equipo o grupo, sino por las individualidades, cada uno debe financiar su campaña que tiene un costo muy alto. En estos momentos, ya se habla de pensar en un nuevo cambio de la ley electoral para volver a las listas cerradas y bloqueadas.

El diputado liberal Rodrigo Blanco consideró que este sistema vigente no es sano para la democracia. “En elecciones municipales, con este sistema, tuvimos como resultado que en las juntas municipales en muchos distritos terminaron siendo absorbidos los partidos minoritarios, eso no es bueno para la democracia, y veremos qué resultados tenemos al final de estas elecciones en cuanto a la Cámara de Senadores y Diputados. Un sistema que favorece o prioriza o facilita más escaños porque se mantiene el sistema de listas, que por Constitución Nacional no se puede modificar, entonces te diría hoy que como mínimo habría que buscar una modificación y avanzar en las elecciones generales”, adelantó Blanco.

El legislador afirma que ya hay una gran conversación sobre el tema a nivel político. Explicó que si bien en su momento respondieron a un pedido ciudadano en contra de las listas sábanas, tras las últimas elecciones se pudo comprender que este sistema no es conveniente.

“Lo que se buscó fue romper con las listas sábanas, entiendo, fue un reclamo de más de dos décadas de la ciudadanía, el Congreso ha hecho su parte. Particularmente, como diputados hemos acompañado el desbloqueo, pero estamos viendo que inclusive a nivel regional muchos países están volviendo a las listas porque finalmente el límite y la contención en términos democráticos, nos guste o no, está en los partidos políticos, entonces, la tarea pendiente que tenemos está en elegir mejores candidatos a través de los partidos políticos, la ciudadanía tiene que elegir mejores candidatos, pero no tenemos que debilitar los partidos políticos, sino fortalecerlos porque son los sostenes, los pilares principales de la democracia en todo estado de derecho”, apuntó Blanco.

Por su parte, el colorado cartista Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, también afirmó que es necesario un cambio en la ley, aunque no cerró la idea al decir que se debe buscar no afectar la posibilidad de elegir de forma preferencial.

Dijo que con este sistema de votación, la campaña para el Congreso se asimila a la de un candidato presidencial, llegando a muchos departamentos, y que conlleva muchos gastos.

“Este sistema es bastante complejo. Cuando terminen las elecciones tenemos que evaluarlo en el nuevo Parlamento”, manifestó.

Igualmente, indicó que ya hay conversaciones para hacer modificaciones porque dentro del mismo equipo hay competencias internas y cada uno busca sus votos preferenciales.

“Yo creo que cuando terminen las internas y las generales, va a ser motivo de análisis para ver qué cosas se pueden ajustar, siempre buscando la manera de preservar que el ciudadano pueda elegir a quien votar”, expresó.

Sostuvo que se debe buscar un mecanismo para que las campañas no sean “tan salvajes”, desde el punto de vista económico.

Indicó, por otro lado, que la economía es determinante en cualquier elección y que la crisis que viven muchas familias es un problema acuciante y en ese sentido, la gente busca una solución verdadera.

Otro colorado que sostiene que el voto preferente no es conveniente es Silvio Ovelar, quien se opuso desde el primer momento.

