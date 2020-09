Comerciantes y trabajadores de CDE piden reabrir la frontera

Si bien la mayoría tenía tapabocas, no cumplieron con el distanciamiento social solicitado por el Gobierno para evitar que se propague el coronavirus (Covid-19). Alto Paraná junto con el Departamento Central y Asunción registran los mayores focos de contagio del coronavirus.

La comerciante Maricel Antonia Barrios, una de las manifestantes, señaló que nadie está en contra de que se apliquen medidas para mitigar el avance de la pandemia del coronavirus, pero que debido a que el comercio de Ciudad del Este agoniza, piden abrir la frontera con Brasil.

"Vamos a cuidarnos cada uno, nadie está en contra de lo que está pasando, pero el puente (de la Amistad) se tiene que abrir", aseveró.

Criticó que se permita a conductores de camiones cruzar la frontera, pero no se autorice a los comerciantes seguir trabajando.

Insistió en que están todos desesperados por el desempleo en la zona y el desánimo. "La gente se está muriendo, no de Covid, se está muriendo por las deudas que tienen", afirmó.

Entretanto, Alberto González, funcionario de una casa de comercio, dijo que la manifestación es para dar a conocer la necesidad de los trabajadores de la zona.

"Necesitamos trabajar, estamos preparados para trabajar con los protocolos sanitarios. Tenemos las herramientas para adecuarnos a eso. Necesitamos que vean esto y que hablen con los brasileños. No estamos pidiendo dinero, queremos recuperar nuestros puestos de trabajo", aseveró.

Aseguró que la problemática no afecta solo a Ciudad del Este, sino también a otras localidades cercanas a la capital altoparanaense.

Asimismo, el empresario Iván Airaldi, recordó que 45.000 personas perdieron su empleo en Alto Paraná debido a las restricciones impuestas en el marco de la cuarentena sanitaria decretada por el Gobierno. "Tenemos que forzar una mesa de diálogo con el Gobierno. Es inadmisible que sigamos en estas condiciones. El pueblo está hastiado, está cansado", aseveró.

Se quejó de que mientras comercios formales se vieron afectados por la situación, el contrabando cobró fuerza y no hay acciones gubernamentales para mitigarlo. Indicó que solicitan a créditos de salvataje, no préstamos ordinarios.

Recordó que este problema no es solo de Ciudad del Este, sino de todas las ciudades de frontera. "Las fronteras de Paraguay están con muchísimos problemas, se están desangrando y el Gobierno no plantea una alternativa de solución. Las pymes están en quiebra, 70% están a punto de quebrar y en el Este del país tenemos un 10% que ya no van a volver a abrir", apuntó.

"Resistir el abandono"

La manifestación fue convocada para "resistir el abandono del Gobierno" y solicitar, entre otras cosas, un puesto sanitario en el puente, definir nivel de contagio para apertura del puente y definir fases o protocolo de apertura para todos, y no solo para grandes importadores.

También piden el testeo masivo, recordando que una empresa donó USD 200.000 para el laboratorio con capacidad de 500 tests y el Ministerio de Salud entrega 100 kits de tests por día.

Los manifestantes recuerdan que 70.000 altoparanaenses están sin ingresos y que solo 14% de las pequeñas empresas recibieron algún tipo de préstamo del Gobierno.

Asimismo, refieren que la crisis económica afecta a 70.000 familias, lo que implica casi 210.000 personas en CDE que hoy están con dificultades económicas y angustiadas con un futuro incierto, sin esperanza de trabajo porque aún no hay un plan de apertura del puente.