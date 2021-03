Comenzó nueva cuarentena y se registra acatamiento parcial

Menos carga vehicular en el tráfico y leve movimiento de personas en sitios donde suele verse aglomeración se observaron ayer en puntos de la capital, como el centro o toda la zona del Mercado municipal Nº 4.

El punto negativo fue sin dudas que la gente seguía viajando desde Asunción y Central con rumbo al interior del país, pese a las prohibiciones emanadas del último decreto presidencial por la pandemia del Covid-19. La medida del Ejecutivo prohíbe los desplazamientos de corta, mediana y larga distancias, exceptuando justificaciones por emergencias y por agendamientos previos a la salida del documento. Las salidas más críticas en cuanto a cantidad de rodados se dio el pasado viernes, último día antes de que las nuevas restricciones entraran en vigencia. Decenas de vehículos partían desde Central con rumbo a ciudades del interior. Un flujo masivo de personas se dio también en la Terminal de Ómnibus de Asunción. Médicos especialistas criticaron la falta de conciencia de las personas que optaron por salir pese a la crisis sanitaria. “El quedarse en casa es un acto de solidaridad y me quedo en casa porque al ponerme en el lugar de los demás, me doy cuenta del daño que les puedo generar“, expresó el Dr. Robert Núñez, director de la Decimooctava Región Sanitaria Desde el viernes los controles de parte de efectivos de la Policía Nacional, del Grupo Lince y de la Patrulla Caminera (en las rutas) se incrementaron en todo el país. Fueron justamente los médicos, a partir de asociaciones o círculos, quienes insistieron a las autoridades a regresar a una cuarentena total. El principal fin es descomprimir el colapso de los hospitales públicos, sobre todo en ciudades consideradas como zona roja por Vigilancia Sanitaria. El doctor Guillermo Sequera insistió en que retornar a esta medida estricta por estos próximos nueve días (contando desde ayer), se logrará la desaceleración de la epidemia y del ritmo de contagio que se está teniendo actualmente en el país. Esta aceleración en los contagios repercutió en los servicios de salud, en unidades de terapia intensiva, media y en las internaciones en general. “También tenemos otras enfermedades que no tienen cupo, que no tienen camas en el sistema público para ser atendidas, como los infartos, accidentes de tránsito, ACV y otros problemas que requieren una rápida intervención”, agregó el doctor. Los especialistas piden una Semana Santa en burbuja, con “nuestra familia y que en el interior nos esperen un poco más”. Servicios Precisamente uno de los centros sanitarios con un flujo masivo de pacientes y que se encuentra en situación de colapso es el Hospital Central de Barrio Obrero, que ayer se vio con conglomeraciones de personas hasta en alrededores.



nuevo virus del siglo



LLENOs. Hospitales públicos están abarrotados de pacientes. Médicos instan a cumplir medidas.



Prohibido. Ya no pueden realizarse viajes de corta, mediana y larga distancias hasta 4 de abril.