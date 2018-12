La miniserie de Limited FX The Assassination of Gianni Versace obtuvo cuatro nominaciones, la mayor cantidad en el rubro de televisión.

Los Globos de Oro, elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, serán entregados el 6 de enero en una ceremonia en Beverly Hills.

Vice, una mirada satírica a la carrera del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney, obtuvo nominaciones en las principales categorías, incluyendo mejor actor protagónico para Christian Bale y mejor director para Adam McKay. La película es distribuida por la compañía independiente Annapurna Pictures.

La entrega de los Globos de Oro es la primera ceremonia significativa en la larga temporada de galardones de Hollywood, que culmina con el Oscar el 24 de febrero. Se espera que muchos de los ganadores y nominados compitan también por los premios de la Academia.

Tanto Lady Gaga como Bradley Cooper fueron nominados en la carrera por mejor actor por la nueva versión de A Star is Born, de Warner Bros, que también recibió una nominación para Cooper como director y para "Shallow" como mejor canción original.

Vice competirá en la categoría de mejor comedia o musical con Crazy Rich Asians, Green Book, The Favourite y Mary Poppins Returns, de Disney.

La competencia en la categoría de mejor película dramática está integrada por dos películas sobre injusticia racial: If Beale Street Could Talk y BlacKkKlansman, del director Spike Lee, junto con el filme de superhéroes Black Panther, Bohemian Rhapsody y A Star is Born.

Otros actores que están nominados incluyen a Rami Malek por su interpretación de Freddie Mercury, el ex líder de Queen, junto con las estrellas de Mary Poppins Returns Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda.

La británica Olivia Colman fue nominada como mejor actriz por su papel como la petulante reina Ana en la película histórica de Fox Searchlight The Favourite, junto con las actrices de reparto Emma Stone y Rachel Weisz.