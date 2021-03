Colorados repudian ataque a locales de ANR que albergan a jóvenes

La Asociación Nacional Republicana ( ANR ), a través de su cuenta de Twitter, manifestó que los edificios del Partido Colorado que más embate sufrieron durante la manifestación ciudadana fueron Colorado Róga y el ex Edificio Patria, en donde se encuentran albergadas personas con discapacidades físicas, así como jóvenes universitarios y provenientes del interior.

"Colorado Róga era su hogar, le dedicaba no solo trabajo sino todo el cariño para recibir a correligionarios que llegaban del interior y no contaban con medios económicos para albergarse. Hoy el coronel Arnulfo Ortiz limpiaba todo lo que los vándalos destrozaron anoche", señala una de las publicaciones de la ANR.

Embed Colorado Róga era su hogar, le dedicaba no solo trabajo sino todo el cariño para recibir a correligionarios que llegaban del interior y no contaban con medios económicos para albergarse.

Hoy el Cnel. Arnulfo Ortiz limpiaba todo lo que los vándalos destrozaron anoche. pic.twitter.com/n6l5v64VJb — ANR - Paraguay (@ANRParaguay) March 18, 2021

El doctor Eduardo González, apoderado general del Partido Colorado, indicó que además de los daños físicos que sufrió la sede de la ANR, la denuncia realizada se centra en la preocupación por personas que el Partido Colorado cobija en dos edificios pertenecientes a la nucleación política.

Lea más: Fiscalía otorga libertad a 27 detenidos tras disturbios

Asimismo, mencionó que se solicitó a las empresas telefónicas informes ya que un día antes en los grupos de WhatsApp y redes sociales se incitaba a las personas a llegar a la Junta de Gobierno para incendiarla.

La ANR agradeció al Círculo de Ingenieros Colorados y equipo en la persona de su presidente, Víctor Villasboa, por su cooperación en el restablecimiento de la estructura de la sede colorada y afirma que la "violencia jamás será el camino".

Reacciones de políticos

La senadora colorada Lilian Samaniego manifestó a través de su cuenta de Twitter que la violencia "nunca será la solución".

Llamó a cada colorado a no responder con violencia y dijo que "siempre hay que apostar al diálogo y a la tolerancia".

Embed Condenamos el ataque y la violencia.



Atacaron el pulmón de la ANR, destruyendo Colorado Roga, albergue de jóvenes del interior que han venido para estudiar.



La violencia nunca será la solución y a la violencia se le responde con paz, respeto y comprensión. — Lilian Samaniego (@LilianSamaniego) March 18, 2021

El senador colorado Arnaldo Franco mencionó que la sede del Partido Colorado ha sido "invadida por vándalos" y que es una "verdadera vergüenza a la propiedad privada".

Agregó además que es momento que la "Fiscalía se despierte, que salga de su comodidad y garantice seguridad a toda la ciudadanía".

Embed Ahora la sede del Partido Colorado ha sido invadido por vándalos. Una verdadera vergüenza a la propiedad privada!!! @ANRParaguay — Arnaldo Franco. (@ArnaldoFrancoPY) March 17, 2021

El presidente de la Asociación Nacional Republicana y diputado por Ñeembucú, Pedro Alliana, también repudió los destrozos ocasionados en la ANR y celebró que afortunadamente no hay muertes que lamentar.

Nota relacionada: Manifestantes a favor de juicio político son reprimidos por la Policía

"Reivindicamos las manifestaciones pacíficas a favor de los genuinos reclamos, pero rechazamos y condenamos enérgicamente todo tipo de violencia", agregó.

Anunció en la noche del miércoles que este jueves arranca la refacción total de la ANR, a fin de seguir brindando todos sus servicios y las instalaciones para todos los paraguayos.

Embed Repudiamos los destrozos ocasionados por vándalos a la @ANRParaguay (Colorado Roga). Afortunadamente no hay muertes q lamentar. Reivindicamos las manifestaciones pacíficas a favor de los genuinos reclamos, pero rechazamos y condenamos enérgicamente todo tipo de violencia. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) March 18, 2021

Jóvenes relatan momento del ataque a la sede colorada

Dos jóvenes con capacidades diferentes, residentes de Colorado Róga, relataron este jueves lo que vivieron durante el ataque al lugar en la noche de este miércoles.

Uno de ellos es Walter Velázquez, quien contó que fue un momento de gran susto y desesperación.

"Tuvimos que hacer todo lo posible para salir, tragamos humo, no sabíamos qué hacer en la desesperación que pasamos esa noche, es algo que no se puede explicar del susto que pasamos acá", relató en conversación con la emisora 1020 AM.

Contó que en el sitio estaba un sereno, quien fue acorralado y no pudo hacer nada para apagar el incendio. Esta persona los llamó para huir del lugar y salvar sus vidas.

Le puede interesar: Protestas tras archivo de juicio político dejan como saldo heridos, detenidos y saqueos de locales

"Iban a quemar todo, incluso con nosotros, si es que no pedíamos socorro dentro del instituto. Al sereno lo acorralaron, por más que él manifestaba que en este lugar había residentes incluso con problemas de discapacidad y tampoco le importó a esta gente", lamentó.

Cuestionó el hecho de que el sitio no contaba con custodia, pese a que ya había disturbios en la zona del Congreso Nacional.

Colorado Róga.jpg Las refacciones de Colorado Róga iniciaron este jueves. Foto: @ANRParaguay.

Otro de los jóvenes, identificado como Fernando Verón, dijo que es "injusto que ellos estén pagando los platos rotos de una manera inocente" porque no podían defenderse.

"Entraron acá, tiraron una bomba molotov frente a la pieza, yo pedí socorro, auxilio, si no era por un señor a mí ya me iban a estar velando mis familiares, ruego a Dios y a la Virgen que pase esta situación. Yo soy colorado, estoy afiliado al partido y me duele en el alma que esta gente venga a hacer lo que hicieron", lamentó.

Además dijo que ellos "no se merecen" lo que les hicieron y que no tienen la culpa de las decisiones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

"Somos gente humilde, sacrificada, que no tenemos un lugar en donde vivir, no tenemos con qué pagar un alquiler, hasta mi celular me robaron", relató.

Las protestas

Tras el rechazo al juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su vicepresidente, Hugo Velázquez, en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, los manifestantes que estaban en las afueras del Congreso Nacional protagonizaron actos vandálicos e incidentes con la Policía Nacional.

Inclusive algunos llegaron hasta un local de la Asociación Nacional Republicana e ingresaron hasta el edificio e incendiaron el lugar. Además, se registraron saqueos de objetos.

Un total de 27 personas resultaron detenidas y en la tarde de este jueves el fiscal Ángel Ramírez ordenó la libertad de todas ellas, tras no tener aún evidencias en su contra.

Nota relacionada: Manifestantes toman local de la ANR, incendian edificio y se registran disparos

En la protesta, algunas personas rompieron con piedras un local comercial de Asunción Supercentro y se alzaron con varias mercaderías.

La Fiscalía está recabando todas las imágenes del circuito cerrado de la zona en donde se produjeron hechos de vandalismo en el centro de Asunción, a los efectos de reconocer a quienes actuaron de manera violenta, ocasionando daños y perjuicios.