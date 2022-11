Colorados quieren fortalecer FTC, pero otros la cuestionan

El senador del Frente Guasu Miguel Fulgencio Rodríguez pidió que se tenga en cuenta a aquellos sectores vulnerables como las comunidades campesinas e indígenas que son satanizadas por culpa del EPP y que sufren de ataques por parte de la FTC. Indicó que esta agrupación debe ser eliminada y dejar la tarea a la Policía Nacional, ya que incluso por Constitución Nacional está prohibida la intervención de militares en asuntos internos.

“No funciona la FTC. Hay 30 pistas clandestinas en Paso Bravo, hay laboratorio de cocaína en Paso Bravo, tres policías fueron muertos por narcos en Puentesiño. Los Pãi Tavyterã no quieren saber nada de los militares, los campesinos del Norte no quieren saber nada de las Fuerzas Armadas”, cuestionó.

Recalcó como contradicción que se tilde al Norte como zona roja, la más peligrosa del país, pero al mismo tiempo, los Zapag invierten USD 3.000 millones, al igual que Horacio Cartes, con distintos emprendimientos.

El senador cartista Enrique Riera, por su parte, aseguró que es necesario fortalecer la FTC, pero aclarando que con eso no basta para responder a las necesidades del Norte. “Las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar, a pesar del esfuerzo que están haciendo, a las instituciones tradicionales dentro de su marco estructural del Estado, o sea, no pueden reemplazar al MEC, no pueden reemplazar a Salud”, aclaró.

Igualmente, reconoció que es una lucha necesaria y detalló que ya se dieron más o menos 140 personas muertas. “Qué hubiese pasado si no estaba la FTC, dónde estaríamos con el terrorismo”, enfatizó.

El liberal Luis Alberto Wagner dijo que se debe hacer una reingeniería contra el EPP y que la solución no es la FTC, que se sigue manteniendo solo para justificar un gasto que va a más corrupción.

Blanca Ovelar defendió también a la Policía Nacional, pero insistió en que debe ser depurada.

“Hay gente honorable en la Policía, pues también hay gente supercorrupta que toca dinero, que recauda en las comisarías de la frontera, y autoridades que se complican con ellos”, destacó.

Dinero sucio. Los diferentes sectores políticos reconocen que existe dinero sucio en la política.

Blanca Ovelar remarcó que es necesario además depurar los partidos y para eso se deben fortalecer a los tribunales de conducta. “Solo se mueven cuando hay presión, un escándalo muy grande, hay que meter a gente más decidida con la patria”, aseguró.



