Colorados protagonizaron fuego cruzado

“Preguntale si no reciben USD 10.000 al mes por parte del extraño del pelo largo (en alusión a José Ortiz) para poder levantar la mano como esas focas todos los miércoles como en la Cámara de Diputados. Todos los miércoles reciben USD 5.000 y los otros USD 5.000 a fin de mes y si no se portan bien el miércoles no reciben su otro USD 5.000. Un secreto a voces”, señaló.

El diputado Walter Harms rechazó esta acusación y tildó de irresponsable a Espínola. “Por respeto a la audiencia no le voy a responder como se merece este chico irresponsable y maleducado para venir a decir estupideces como esa. Tenés pruebas de que yo alguna vez haya recibido y mañana renuncio”, sostuvo.

Mientras tanto, el senador Enrique Riera justificó su pase al cartismo y alabó el “estilo” más eficiente de gobierno que tuvo Horacio Cartes y dijo que en Fuerza Republicana están los corruptos.

El senador oficialista Derlis Osorio retrucó diciendo que el Grupo Cartes se enriqueció con “la producción y contrabando de cigarrillos”. Ambos sectores se lanzaron dardos por tolerar en sus filas a salpicados con el narcotráfico.