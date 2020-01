Colorados empobrecen al país y acallan a campesinos, afirma Richer

“La situación económica del 2019 va a repercutir en el crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza en la próxima medición. Tuvimos recesión económica, sequía, inundación, eso afectó a la agricultura familiar campesina”, expresó.

El legislador cuestionó el proyecto presentado por su colega de Colorado Añetete Martín Arévalo, quien propuso el traslado del Indi, el Indert y el MAG de Asunción a Central, con el objetivo de descentralizar y facilitar el acceso y uso de estas instituciones.

“Por décadas, los gobiernos colorados empobrecieron a los campesinos, despojaron a los indígenas de sus tierras. El proyecto de mudar el MAG, el Indert y el Indi a Central no se trata de una reparación histórica, al contrario, busca impedir protestas sociales en capital”, criticó.

Para el parlamentario, este planteamiento es la segunda parte de lo que construyeron los colorados. “Ahora hay que esconderles a campesinos e indígenas para que ya no molesten en Asunción”, apuntó.

Igualmente, Richer señaló que de todos modos esto no será posible ya que no se evitará que lleguen hasta la capital para manifestarse.

“Los campesinos y los indígenas ya fueron echados de sus tierras con este modelo y vinieron a Asunción. Todo este cinturón de pobreza que hay alrededor es obra del modelo del Partido Colorado. Pero no contento, Arévalo ahora quiere enviar a campesinos e indígenas fuera de la capital”, cuestionó Richer.

Indicó además que el proyecto no sirve porque no habla de una política pública de solución a los problemas campesinos e indígenas y el traslado no garantiza una mejor atención. “El Partido Colorado tiene una gran maquinaria electoral y una política de control social, tiene al campesinado cada vez más pobre y a los indígenas como parias. Mario Abdo sigue esa misma política”, manifestó.

Según el senador, el Gobierno convirtió a Tekoporã en una forma de contener a la clase baja. “Hoy día Tekoporã se convirtió, no en un proyecto de superación de la pobreza y extrema pobreza, sino en un proyecto de contención social, dar de comer para que no se levanten”, expresó.