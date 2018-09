Se trata de Georg Mathies Derksen quien cuenta con una finca de 250 hectáreas en la Colonia 6ª Línea Ybype de Lima, en San Pedro. El mismo mencionó que tuvo que abandonar su casa con su familia, por temor a sufrir un atentado.

Refirió que tiene ese inmueble hace ocho años, pero desde hace dos años comenzó a ser perseguido por un grupo de supuestos sin tierras.

"No sé a dónde recurrir, hace dos años que no puedo cultivar en mi propiedad a causa de esta gente que me amenazan, roban mis postes, cortan las alambradas, y lo más triste es que, teniendo todos los documentos en regla, mi título de propiedad, no pueda trabajar. He gastado millones buscando justicia, presentamos denuncias con pruebas ante la Fiscalía, pero esta gente consiguen medidas y vuelven a hacer lo mismo", manifestó el afectado.

Agregó que las personas lo amenazan, le coaccionan e impiden que trabajen en el lugar.

"Una vez dispararon contra mi vehículo, por suerte, no hubo heridos. Quiero que se haga justicia, necesito trabajar. Cultivar es lo único que sé hacer, pero esta gente no me permite", se lamentó el colono menonita.

Así también, mencionó que su propiedad cuenta con recurso de amparo y que la mayoría de los invasores están con medidas de no acercarse a la finca. Sin embargo, aun así siguen ocupando una parte del terreno.

Según el afectado, los que encabezan este atropello son Aída González,Ceferino Peralta, Catalino Silva, Alberto Romero Garcete y Josías Silva, entre otros. Todos están con medidas alternativas y con prohibición de acercarse a la propiedad.