Colonias Gold se impuso en condición de local ante Deportivo Campoalto por 78 a 42, en el inicio de la fecha 8 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera.

Hoy prosigue la ronda con los compromisos entre Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings en el Efigenio González; Deportivo San José vs. Atlético Colegiales en el León Coundou y Libertad vs. Sol de América en La Huertita. Todos los duelos arrancan a las 19:30. Posiciones: San José 14 puntos, Olimpia Kings y Colonias Gold 13, Libertad 11, Félix Pérez 11, Colegiales 9, Campoalto 9 y Sol 7. Alejandro Peralta retornaría al básquet paraguayo.