Colón fue el único victorioso

Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar fue el único equipo que salió victorioso de la jornada sabatina en la fecha 13 de la Primera B.

El Auriazul venció 1-0 a Presidente Hayes de local y alcanzó los 21 puntos, igualando la línea de Sportivo Ameliano, en el cuarto lugar.

Estadio: Herminio Ricardo (local Cristóbal Colón JAS). Goles: 35' Cristhian López (CC). Expulsados: 77' Robert Noguera y 79' Julio Carlos Gómez (PH). Recaudación: G. 1.035.000 por 69 pagantes.

Apasionante empate en Zeballos. Carmen Rodríguez (*). General Caballero de Zeballos Cué y Capitán Figari igualaron 3-3 en un partidazo. Los de Lambaré remontaron un 1-3 de forma fantástica. Estadio: Hugo Bogado Vaceque (local Gral. Caballero ZC). Goles: 20' Andrés Ortiz, 63' Ángel Martínez y 73' Fernando Cáceres (GCZC); 57' Matías Verón, de penal, 80' Arturo Ramírez y 89' Mauricio Pérez (CF). Recaudación: G. 1.215.000 por 81 pagantes.

Igualdad a uno. Alexis López (*). Tembetary y Colegiales empataron 1-1 en el inicio de la fecha 13. Estadio: Complejo Maracaná (local Tembetary). Goles: 43' Ever Cáceres (T); 31' Hugo Jacquet (C). Expulsado: 56' Ramón Mancuello (T). Recaudación: G. 660.000 por 44 pagantes.

Hoy: Tacuary vs. Recoleta, Colón de Ñemby vs. 3 de Noviembre, 3 de Febrero RB vs. Spvo. Limpeño, 24 de Setiembre vs. Atlántida, Ameliano vs. 29 de Setiembre y Pilcomayo vs. Ledesma (todos desde las 15.00). Principales posiciones: Tacuary 24, 24 de Setiembre y 29 de Setiembre 23, Ameliano y Cristóbal Colón JAS (+1) 21, Tembetary (+1) 20 puntos. (+1) Un partido más. (*) Cronistas FA.