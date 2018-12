Colombia inhabilita y multa a Odebrecht por corrupción

El fallo en primera instancia del tribunal administrativo de Cundinamarca también aplica para los socios de la firma en el país, como Episol, empresa del banquero Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia.

La decisión responde a una acción popular de enero de 2017 en la que el procurador general, Fernando Carillo, solicitaba medidas cautelares para garantizar la viabilidad del proyecto Ruta del Sol 2, la obra vial más importante del país.

El fallo de más de 300 páginas suspendió definitivamente ese contrato, luego de que se estableciera que fue adjudicado a través del pago de sobornos.

Aparte de ordenar el embargo de las cuentas bancarias, bienes y dividendos obtenidos por las empresas implicadas, el despacho judicial declaró responsables por corrupción a varias personas que participaron en ese contrato: el ex viceministro de Transporte Gabriel García, el ex senador Otto Bula, el ex presidente de Corficolombiana (propietaria de Episol) José Elías Melo y los ex directivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha. El tribunal declaró igualmente responsable a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El dinero de la multa, según el tribunal, solo podrá usarse para finalizar la construcción de la Ruta del sol 2, que conecta el centro con el norte del país.

“Esta cifra supera algo más de 22 veces los USD 11 millones que inicialmente ofreció la multinacional, para recibir beneficios en sus procesos penales, disciplinarios y fiscales en Colombia“, sostuvo el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Tras conocer la sanción, Episol aseguró que disiente de la decisión y que está estudiando los recursos legales que presentarán. El fallo es de primera instancia y puede ser apelado ante una corte.

“Episol no es responsable por los delitos cometidos por terceros, confía en el respeto al debido proceso y reitera su interés de colaborar con las autoridades“, indicó la compañía en un boletín.

En 2016, la firma brasileña reconoció ante la justicia estadounidense haber obtenido jugosos contratos mediante sobornos a políticos, en una práctica que siguió en 12 países. Hasta el momento, seis personas han sido condenadas por este escándalo en Colombia, donde se pagaron coimas por al menos 32,5 millones de dólares.