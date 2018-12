Colombia, alerta ante los ejercicios militares de Venezuela y Rusia

“El continente debe estar alerta, este no es solamente un acto inamistoso con Colombia, sino es un acto inamistoso frente a un continente, frente a una región“, afirmó el jefe de Estado.

El mandatario señaló que la región tiene claro que existe el Tratado de Asistencia Recíproca, que establece que si hay una agresión todos los países deben proteger al país agredido. El Gobierno de Venezuela y Rusia realizaron el pasado lunes maniobras militares de defensa con dos bombarderos estratégicos Tu-160, un avión para transporte militar An-14 y otro para pasajeros Il-62, que recorrieron más de 10.000 kilómetros.

“Nos estamos preparando para defender Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario, y eso lo vamos a hacer con nuestros amigos, porque tenemos amigos en el mundo“, dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

Señaló que nadie en el mundo debe temer por la presencia de las aeronaves en Caracas, porque Venezuela y Rusia son constructores de la paz y no de la guerra.

El mandatario colombiano también dijo que esos actos no dejan de suscitar preocupación pese a que no es la primera vez que Venezuela desarrolla esos ejercicios militares. “Este tipo de maniobras no son prudentes, no ayudan y por supuesto la actitud que debe tener todo el continente es la de rechazar que se aprovechen de maniobras militares con otros países para hace demostración o provocaciones“, afirmó Duque.

Afirmó además que la dictadura de Venezuela intenta crear un demonio invasor para mantener el poder, por lo que los países que defienden la democracia no pueden caer en un discurso belicista y, por el contrario, deben usar mecanismos multilaterales.