Colegio San José: Padre de joven agredido lo retirará de la institución

"Estoy totalmente decepcionado, desorientado, no sé cómo voy a decirle a mi hijo; teníamos la ilusión de llevarle de vuelta a la criatura y que termine su colegio en un ambiente tranquilo; pero ahora, al enterarnos de esto, no voy aceptar ni permitir que mi hijo esté ahí", lamentó en comunicación con la emisora 800 AM.