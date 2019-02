Colegio de Fernando sufre incendio y un joven queda detenido

La directora de la institución, Antonia Ramírez, manifestó que el incendio fue intencional y que solo el año pasado entraron a robar ocho veces, informó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

“Los que hicieron esto no tienen perdón de Dios. Se quemaron todos los archivos de los alumnos, muebles y otras cosas más de valor. Se quemó todo, no quedó nada”, se lamentó y agregó que el colegio no cuenta con un cuidador, ni cámaras de circuito cerrado.

Como uno de los posibles autores de este último episodio, la Policía Nacional detuvo a Guido Velázquez, de 20 años.

Ahora, la directora solicita ayuda a las autoridades para volver a construir las oficinas perjudicadas y recuperar los muebles que se encontraban dentro, ya que no cuentan con los recursos suficientes.

Recordó que la casa de estudios fue construida gracias a la ayuda de los padres y que este suceso los perjudicó bastante.

Al colegio asisten 200 alumnos de escasos recursos. Este hecho se da a menos de 20 días del inicio del año electivo.

Situación de otras escuelas

Un informe del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) releva que existen 488 salas de clases en peligro en 171 instituciones educativas públicas, de las 7.600 que existen. Hasta el momento, se están reparando 122 aulas.