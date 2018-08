Coimas: Ex juez que sobreseyó a los Kirchner niega vínculo

El ex juez Norberto Oyarbide, quien en el 2009 emitió un polémico sobreseimiento en un proceso contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito, negó hoy estar implicado en una red de sobornos en obras públicas durante el kirchnerismo (2003-2015).

El ex juez, quien declaró ayer como imputado ante el magistrado Claudio Bonadio por el caso de los sobornos, dijo a periodistas que en su declaración reafirmó que jamás recibió absolutamente nada y, sobre el proceso contra los Kirchner, aseguró que hubo personas que le apretaban el cogote. “Expliqué quiénes eran las personas que me apretaban el cogote para que me sacara la causa de los Kirchner”, afirmó Oyarbide a los periodistas sin dar más detalles sobre esas presiones.

Bonadio investiga una trama de presuntos sobornos en torno a la obra pública durante los gobiernos de Kirchner y Fernández.

La investigación se inició a partir de unos cuadernos escritos por Óscar Centeno, ex chofer de un alto cargo del Ministerio de Planificación durante las administraciones kirchneristas. Según medios locales, el nombre de Oyarbide aparece en esos cuadernos 2 veces, cuando supuestamente se reunió en el 2013 con 2 ex funcionarios del Ministerio de Planificación. efe