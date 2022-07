Codehupy insta al Estado a respetar protestas ciudadanas

Según señaló la organización a través de sus redes sociales, el llamado se realiza “en el marco de la crisis política que se vive actualmente en Paraguay”, refiriéndose al pedido de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que ya derivó en pequeños incidentes entre manifestantes y policías.

“La Codehupy observa con detenimiento los hechos que se vienen produciendo a nivel nacional y, en ese sentido, las movilizaciones ciudadanas autoconvocadas. Cada ciudadana y ciudadano de este país es importante y, por ende, su opinión, así como sus demandas sociales y políticas deben ser escuchadas en el marco de cualquier proceso político en curso en un Estado democrático”, sentenciaron.

Asimismo, mencionaron que la Codehupy, en conjunto con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), seguirá velando por el cumplimiento de los derechos que se consagran en la Constitución Nacional y pidió a la ciudadanía denunciar ante casos de abuso de poder y uso desmedido de la fuerza, a través de los números del MNP, tales como (0961) 501-713 y (0961) 501-790.

Un caldeado momento se vivió este último domingo fuera del Congreso Nacional, donde manifestantes que exigían la destitución de la fiscala general del Estado tuvieron incidentes con la Policía Nacional. Mientras tanto, dentro de la sede parlamentaria, los diputados debatían acaloradamente por varias horas el juicio político a Sandra Quiñónez.

Posteriormente, los legisladores no lograron definir el pedido, por lo que convocaron a cuarto intermedio para este lunes, a las 14:00, cuando los ciudadanos autoconvocados volvieron a congregarse frente a la sede del Congreso Nacional, ubicada en el microcentro capitalino. No obstante, en esta ocasión no se registraron incidentes significativos.

Se espera que la ciudadanía en general vuelva a protestar para exigir la destitución de la titular del Ministerio Público, debido a que el estudio del juicio político volvió a quedar en cuarto intermedio para este martes, a las 14:00.